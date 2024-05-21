Street Fighter'ın açılış ekranında karşımıza iki tane adam çıkıyor. Oyun karakterlerine dair bilgilere erişebilsek de bu iki adam hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Ta ki 2016 yılında açıklanana kadar!

Street Fighter 2 oyununun açılış ekranında, sarışın bir adamın esmer bir adama yumruk attığı bir görüntü beliriyordu.

Karakterlere dair özellikleri ise bilmiyorduk. 2016 yılında, Street Fighter 5 Shadaloo’nun raporunda ise ilk kez bu ikiliye dair bilgiler verildi. Bakalım kimmiş bu adamlar?

Soldaki adam Max, sağdaki adam Scott.

Açıklamaya göre Scott, artık kendi barını işleten eski bir boksör. Hızlı bir şekilde eğilerek rakibinin saldırılarını kıl payı atlatabilme becerisiyle şehrin serserilerini mağlup ederek ünlü bir sokak dövüşçüsü hâline gelmiş.

Ayrıca kendisi 191 boyunda, 95 kg ve tırtılları sevmiyor. Hafta sonu ise bir göle gidip levrek avlıyor.

Peki Max kim?

Max, hızı ve tekniğiyle tanınan Afrikalı bir ağır siklet boksörü. Karma dövüş sanatları turnuvalarına katılıyordu ancak problem çıkarmaya meyilli olduğundan katılması yasaklanmış. Kumar oynamayı çok seviyor ve kazancını da bahise yatırıyor.

Bazıları bu ikisinin, ilk Street Fighter'ın NPC rakipleri Mike ve Joe olduğunu varsaymıştı ancak görünen o ki yanlış bir tahminmiş.

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