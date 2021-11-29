Marvel ve DC kendi evrenlerini film dünyasına aktarma konusunda bir çok işe imza attı. Her ne kadar sevilmese de Suicide Squad filmleri oldukça eğlenceli, peki ya buna benzer başka hangi filmler var?

Durum böyle olunca birçok kahramanın bir araya geldiği filmlerde kaçınılmaz bir hal almaya başladı. Tabii ki sevilen süper kahramanların aynı filmde olması harika bir durum fakat, bunun yanı sıra bu evrenlerle alakaları olmayan insanlar bile sadece izledikleri filmler ile bu kahramanlara hayran olabiliyor. Suicide Squad filmleri, her ne kadar sinema tutkunları tarafından eleştirilse de bu filmlerin eğlenceli olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Bizde sizler için bu tarz kahramanların bir araya geldiği, Suicide Squad'ı sevenlerin hoşuna gidecek kaliteli yapımları bir araya getirdik.

Suicide Squad benzeri film tavsiyeleri:

Batman v Superman Dawn of Justice

Zack Snyder’s Justice League

Captain America: Civil War

X-Men

Fantastic 4

Watchmen

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Avengers Endgame/Infinity War

Suicide Squad evreninde geçen ana hikaye: Batman v Superman Dawn of Justice

Çıkış Tarihi: 25 Mart 2016

25 Mart 2016 Oyuncuları: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot

Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot Türü: Aksiyon, bilim kurgu, macera, fantastik

Aksiyon, bilim kurgu, macera, fantastik IMDb Puanı: 6.4/10

Teknik olarak bir devam filmi gibi gözüküyor olsa da aslında tam olarak bir devam filmi sayılmıyor: Olay Supermanin savaşları yüzünden şehirlerde sebep olduğu ağır hasarlar sebebiyle Gotham şehrinin koruyucusu olarak bilinen Batman’in bu kontrolsüz güce karşı vermek istediği mücadeleyi konu alıyor.

İlk versiyonu sevilmeyip yeniden çekilen 4 saatlik sürükleyici macera Zack Snyder’s Justice League

Çıkış Tarihi: 18 Mart 2021

18 Mart 2021 Oyuncuları: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot

Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot Türü: Aksiyon, bilim kurgu, macera, fantastik

Aksiyon, bilim kurgu, macera, fantastik IMDb Puanı: 8.1/10

Dünyaya büyük bir kötülüğün yaklaşmakta olduğunun farkına varan Batman, Wonder Woman’ın yardımı ile bir ekip kurmaya karar verir. Süper güçlere sahip insanlardan oluşturmaya çalıştığı bu ekip ile yaklaşmakta olan kötülüğe karşı dünyayı korumaya çalışırlar.

Tam bir politik gerilim: Captain America: Civil War

Çıkış Tarihi: 6 Mayıs 2016

6 Mayıs 2016 Oyuncuları: Robert Downey Jr., Chris Evans, Sebastian Stan

Robert Downey Jr., Chris Evans, Sebastian Stan Türü: Aksiyon, bilim kurgu, macera, gerilim, fantastik

Aksiyon, bilim kurgu, macera, gerilim, fantastik IMDb Puanı: 7.8/10

Belli başlı gerçekleşmesi planlanan politik olaylar yüzünden yenilmezler ekibi kendi içlerinde bir fikir ayrılığına sürüklenir. Iron Man ve Steve Rogers altında ikiye ayrılan kahramanlar kendi fikirlerini savunma konusunda ısrarcı olunca bu durum aralarında ufak çaplı bir kırılmaya sebep oluyor.

O eski X-Men serisinin en iyi yapımlarından: X-Men Last Stand

Çıkış Tarihi: 25 Mayıs 2006

25 Mayıs 2006 Oyuncuları: Hugh Jackman, Famke Janssen, Ian Mckellen

Hugh Jackman, Famke Janssen, Ian Mckellen Türü: Aksiyon, bilim kurgu, macera, gerilim, fantastik

Aksiyon, bilim kurgu, macera, gerilim, fantastik IMDb Puanı: 6.7/10

Bazı hayranlar X-Men seçimi yüzünden kızabilir ama güzelliğine veya kötülüğüne göre değil olabildiğince bol süper insan barındıranı seçmeye çalıştım.

Mutantları yeniden insana çevirebilecek bir serumun ortaya çıkmasıyla mutant liderleri Charles Xavier ve Magneto arasında bir çatışma çıkmıştır. Bu çatışmanın sonucunda ise oldukça büyük çaplı ilk ve son olacak bir savaş patlak verir.

Son dönemde yeniden başlayacağı kesinleşen orijinal Fantastic 4:

Çıkış Tarihi: 12 Ağustos 2005

12 Ağustos 2005 Oyuncuları: Chris Evans, Jessica Alba, Ioan Gruffudd

Chris Evans, Jessica Alba, Ioan Gruffudd Türü: Aksiyon, bilim kurgu, fantastik

Aksiyon, bilim kurgu, fantastik IMDb Puanı: 5.7/10

Uzaya deneysel bir araştırma için gönderilen 4 kişilik bir ekip bir takım olayların ters gitmesi sonucu kozmik ışınlara maruz kalıp insan üstü güçler kazanırlar. Kazandıkları bu güçler doğrultusunda da kötülük ile savaşıp dünyayı korumaya karar verirler.

İzleyebileceğiniz en iyi Örümcek Adam filmlerinden: Spider-Man: Into the Spider-Verse

Çıkış Tarihi: 14 Aralık 2018

14 Aralık 2018 Oyuncuları: Nicolas Cage, Jake Johnson, Hailee Steinfeld

Nicolas Cage, Jake Johnson, Hailee Steinfeld Türü: Komedi, macera, animasyon, aksiyon, bilim kurgu, fantastik

Komedi, macera, animasyon, aksiyon, bilim kurgu, fantastik IMDb Puanı: 8.4/10

Brooklyn’li bir genç olan Miles Morales’in radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılması ile hayatı bir anda bambaşka bir hal alır. Isırıldıktan sonra süper güçler elde etmeye başlayan Miles Morales kendisi gibi başkalarının da olduğunu fark eder ve arkadaşlarının yardımı ile kötülük ile savaşmaya başlar.

Tabii ki de Marvel'in incisi, tarihin en çok izlenen serilerinden: Avengers: Infinity War/Avengers: End Game

Çıkış Tarihi: 27 Nisan 2018/22 Nisan 2019

27 Nisan 2018/22 Nisan 2019 Türü: Aksiyon, macera, bilim kurgu, fantastik

Aksiyon, macera, bilim kurgu, fantastik Oyuncuları: Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., Chris Evans

Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., Chris Evans IMDb Puanı: 8.4/10, 8.4/10

Dünyanın kaderinin büyük bir tehlike altında olduğunu farkeden kahramanlar, dünyanın dört bir yanında kendi yandaşları ile dünyayı korumak için bir çaba içerisine girerler. Hiç bir kahraman kendi başına bu tehdit ile savaşamayacağını fark ettiğinde ise bir araya toplanmaya karar verirler.

Herkesin bilmediği ama izleyenin unutmadığı: Watchmen

Çıkış Tarihi: 23 Şubat 2009

23 Şubat 2009 Türü: Aksiyon, drama, polisiye, gizem, macera, gerilim, bilim kurgu

Aksiyon, drama, polisiye, gizem, macera, gerilim, bilim kurgu Oyuncuları: Malin Akerman, Patrick Wils, Jeffrey Dean Morgan

Malin Akerman, Patrick Wils, Jeffrey Dean Morgan IMDb Puanı: 7.6/10

Soğuk savaş döneminde bir grup polisin maskeli kahramanları hedef alır. Maskeli kahramanların suçlu olarak bakıldığı dönemlerde kahramanlar bir cinayet davası ile uğraşırken kendilerini büyük bir komplo içerisinde bulurlar.