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Elon Musk'ı Çileden Çıkaran 4 Saatlik Belgeselin Fragmanı Yayınlandı: İşte "Musk"tan İlk Görüntüler!

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Elon Musk'ın hayatını anlatan “Musk” belgeselinden ilk fragman yayınlandı. Oscar ödüllü yönetmen Alex Gibney'nin hazırladığı film, Musk'ın yıllardır kamuoyunun önünde olan hayatına bu kez belgesel penceresinden bakıyor.

Elon Musk'ı Çileden Çıkaran 4 Saatlik Belgeselin Fragmanı Yayınlandı: İşte "Musk"tan İlk Görüntüler!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Elon Musk'ın hayatını anlatan “Musk” belgeselinden ilk görüntüler geldi. Oscar ödüllü yönetmen Alex Gibney'nin hazırladığı film, eylül ayında Venedik Film Festivali'nde gösterilmişti. Yaklaşık dört saat süren film, Musk'ın iş dünyasındaki yolculuğunun yanı sıra özel hayatına da uzanıyor.

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Filmin merkezindeki isim Musk olsa da kendisi belgesel için röportaj vermedi. Üstelik filmin ilk duyurulduğu günden bu yana yönetmen Alex Gibney'ye yönelik oldukça sert ifadeler kullanıyor.

Dört saate yaklaşan belgeselde neler var?

Belgesel, milyarderin hayatının geniş bir dönemini anlatıyor. Tesla ve SpaceX'in kuruluş yıllarından Twitter/X'in satın alınmasına, Musk'ın siyasi etkisinden özel hayatına kadar pek çok konu filmde yer alıyor.

Gibney'nin röportaj yaptığı isimler arasında Musk'ın eski eşi Justine Musk, teknoloji gazetecileri Kara Swisher ve Zoë Schiffer ile Tesla'nın kurucu isimlerinden Martin Eberhard da bulunuyor.

Musk belgesel hakkında ne söyledi?

Musk'ın filmi izleyip izlemediği bilinmiyor. Buna rağmen belgesel ve yönetmeni hakkında X'te sert paylaşımlar yaptı. Filmi “karalama filmi” diye tanımlayan Musk, Gibney'yi de “sıfır dürüstlüğe” sahip olmakla suçladı.

“Musk”ın ABD'de 9 Ekim'de New York ve Los Angeles'taki sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor. Uluslararası gösterim tarihi ise henüz belli değil. Film, sinemalardaki gösteriminin ardından 2027 yılının başında HBO'da da yayınlanacak.

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Elon Musk

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