Ülkemizin internet servis sağlayıcılarından Superonline, kotalı yüksek hızlı internet paketlerini duyurdu.

1 Ocak 2019’da AKN (Adil Kullanım Noktası) hizmeti kalkıyor, yerine ise kotalı ve kotasız internet paketi seçenekleri geliyor. Aslında, AKN hizmetinin kalkacağını ve artık sınırsız internete kavuşabileceğimiz haberlerini ilk duyduğumuzda sevinmiştik fakat duyurulan sınırsız internet fiyatlarının tuzlu olması sebebiyle, kullanıcılar kotalı seçeneklerine yönelmek zorunda kaldı.

Ülkemizdeki ISS’lerin (internet servis sağlayıcısı) yeni yıla dair tarifeleri de duyurulmaya başlandı. Kendi fiber alt yapısına sahip olan Superonline, kotalı yüksek hızlı yeni internet paketlerini duyurdu. 30 Haziran 2019’a kadar geçerli olan kampanyanın adı Turkcell Fiber Eko Paketler Kampanyası.

12 ay taahhütlü olan bu kampanyada, internet hızı ve kotalar 10 TL farkla kendisini ikiye katlayarak ilerliyor. İlk ayda da 100 mbps internet hediye. Ayrıca, eko pakette fizy, TV+, Bip, Dergilik ve lifebox gibi hizmetlerin kullanımı da internet kotanızdan yemiyor. İşte Fiber Eko Paketler Kampanyası seçenekleri;