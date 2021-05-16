Sürdürülebilirlik Zirvesi 17 Mayıs'ta Başlıyor

İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulan İşletme Fakültesi Kültür Kulübü Sosyal Sorumluluk Topluluğu tarafından düzenlenen Sürdürülebilirlik Zirvesi, 17 Mayıs'ta çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Kültür Kulübü Sosyal Sorumluluk Topluluğu tarafından düzenlenen Sürdürülebilirlik Zirvesi başlıyor. "İyiliği İçselleştir" mottosuyla yola çıkılan etkinlik, pandemi koşulları nedeniyle 17 Mayıs'ta çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek.

Sürdürülebilirlik Zirvesi ile sürdürülebilir kalkınma amaçlarını göz önünde tutan, belki de ileride çalışma hayatında yer alabileceğiniz sivil toplum kuruluşları ve şirketler ile üniversite öğrencilerini buluşturarak farkındalık yaratmak ve bu sayede katılımcıların kendi ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılamak konusunda bilinçlendirmek hedefleniyor.

Sürdürülebilirlik Zirvesi'nde kimler var?

Daha önce de birçok sivil toplum kuruluşu ve şirketin katıldığı Sürdürülebilirlik Zirvesi'nde bu senenin etkinlik planı şu şekilde:

17 Mayıs 2021 Pazartesi

13.00 – 14.00: Migros / Sürdürülebilirlik Yönetim Müdürü Cansu Ergün

14.15 – 15.15: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası / Özellikli Krediler Yönetici Yardımcısı Merve Özenler Toker

15.30 – 16.30: Global Compact Network Turkey / Uzman Güzin Aycan Öztürk

Çevrimiçi ortamda düzenlenecek olan Sürdürülebilirlik Zirvesi'nde etkinlik Zoom üzerinden, konuk söyleşileri ise Ingtagram platformu üzerinden gerçekleştirilecek.

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt formuna ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.