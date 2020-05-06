Microsoft, son günlerde teknoloji dünyasının gündemini bir hayli meşgul eden Surface Book 3 dizüstü bilgisayarını tanıttı. Bilgisayarın donanım özelliklerini listeleyen şirket, cihazın çıkış tarihi ve fiyatını da açıkladı.

Microsoft, son günlerde haberlerini sıkça sizlere aktardığımız Surface Book 3’ü duyurdu. Şirket, yeni Surface Book’un yanı sıra Surface Go 2, The Surface Headphones 2 ve The Surface Dock 2 cihazlarının da duyurularını gerçekleştirdi.

Microsoft, yayınladığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı “Surface Book 3, şu ana kadarki en güçlü dizüstü bilgisayarımız. Her yerde masaüstü seviyesinde performans isteyen profesyoneller için tasarlandı. Bu, güçlü bir iş istasyonu” ifadelerini kullandı.

Surface Book 3 donanım özellikleri:

Şirket, yayınladığı açıklamada “Surface Book’u ilk tasarladığımızda hedefimiz, insanlara masaüstünün gücünü, tabletin çok yönlülüğünü ve ince, hafif bir dizüstü bilgisayarın özgürlüğünü tek bir cihazda sunmaktı. Geliştiriciler, tasarımcılar ve profesyoneller; kodlama ve derleme için, Adobe ve Autodesk’teki iş gücü için, Xbox Game Pass ve Steam ile PC oyunculuğu için Surface Book’a güveniyor” dedi.

Peki sunulan donanım özellikleri neler? Surface Book 3, Microsoft’un şu ana kadar sunduğu en güçlü dizüstü bilgisayar olarak nitelendiriliyor. 17,5 saat batarya ömrü olan cihaz, Surface Book 2’ye göre %50 daha fazla performans sağlıyor.

Microsoft, Surface Book 3 ile birlikte kullanıcılarına yüksek DPI PixelSense ekran sunuyor. Gücünü 10. nesil Intel Core işlemcilerinden alacak olan yeni dizüstü bilgisayarın GPU’su için NVIDIA GeForce GTX ya da Quadro RTX GPU arasından seçim yapılabiliyor.

Microsoft, 32 GB RAM’e sahip olan yeni bilgisayarında şu ana kadarki en hızlı SSD’yi kullandıklarını ifade ediyor. Microsoft, 15 inçlik Surface Book 3 modelinde NVIDIA GeForce GTX GPU bulunduğunu ve cihazın Xbox Game Pass’teki oyunları 1080p, 60 fps’de oynatabildiğini belirtti.

Surface Book 3 fiyatı ve çıkış tarihi:

Şirket, ticari kullanım ve eğitim kurumları içinse Quadro RTX 3000 GPU seçeneklerinin olduğunu söyledi. 21 Mayıs tarihinde satışa çıkacak olan Surface Book 3, 1.599 dolar (vergisiz 11.492 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Surface Book 3'ün detaylı yapılandırma özelliklerine ve yapılandırmaya bağlı fiyatlarına buradan ulaşabilirsiniz.