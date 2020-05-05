Geçtiğimiz günlerde farklı haberlerle karşımıza çıkan Microsoft'un taşınabilir bilgisayarı Surface Go 2, şimdi de ortaya çıkan render görüntüleriyle gündemde. Gerçek olup olmadığı bilinmeyen görüntüler, yeni nesil Surface Go'ya dair bazı detayları bizlere gösteriyor.

Microsoft’un tablet bilgisayarı Surface Go’nun yeni versiyonu, yakın zamanda yenilenen tasarımı ve güçlendirilmiş donanımıyla birlikte karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz günlerde FCC listelemesi de dâhil olmak üzere farklı yerlerde görülen yeni nesil cihazın şimdiyse render görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerin gerçek olduğunu varsayarsak yeni nesil Surface Go, selefine kıyasla daha dar çerçevelere sahip 10,5 inçlik bir ekranla karşımıza çıkacak. Tasarım anlamında daha şık görünen ekranın yanı sıra klavyenin de Kırmızı, Platin, Buz Mavisi ve Siyah olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle geleceği söyleniyor.

Microsoft Surface Go 2 neler sunacak?

Donanım kısmına geldiğimizde sızıntıların adresi olan WinFuture, mobil bilgisayarın gücünü Intel Core m3-8100Y ya da Intel Pentium Gold 4425Y işlemcilerinin birinden alacağını söylüyor. İşlemciye ek olarak 8 GB’a kadar RAM desteğinin de Surface Go 2’de yer alacağını söyleyen site, depolama kısmındaysa 256 GB’a kadar dâhili depolamanın seçenekler arasında olacağını iddia ediyor.

Render görüntülerine baktığımızda tasarım anlamında ilk nesil Surface Go ile yeni nesil arasında göze çarpan bir değişiklik olmadığını söyleyebiliriz. Bu noktada tek istisna, yukarıda da belirttiğimiz üzere biraz daha dar çerçeveler ve yeniden tasarlanmış 10,5 inç büyüklüğündeki ekran.

Microsoft Surface Go 2'nin fiyatı ne olacak?

İddialara göre 4 GB RAM’e sahip olan Surface Go 2, büyük teknoloji mağazalarında ve Microsoft Store’da 498 dolar (3.518 TL + vergiler) fiyat etiketiyle birlikte satışa sunulacak. Öte yandan 128 GB depolamaya sahip üst düzey versiyonun fiyatınınsa 682 dolar (4.818 TL + vergiler) olması bekleniyor.

Yazımızı noktalamadan önce bu bilgilerin herhangi bir kesinliğinin olmadığını, gerçek donanım özellikleri ve fiyat bilgisininse ancak cihaz tanıtıldığında belli olacağını hatırlatalım. Microsoft’un yeni Surface Go 2 bilgisayarı tanıtıldığında sizleri bilgilendiriyor olacağız. Yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.