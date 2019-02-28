Yeni bir araştırmaya göre Susam Sokağı izleyen çocuklar, izlemeyen çocuklara eğitim hayatlarının başlarında daha başarılı oluyorlar.

Melissa Kearney ve Philip Levine tarafından 2015 yılında gerçekleştirilen ve kısa süre önce yayınlanan bir araştırma, çocuklar için bir dönemin efsane programı olan Susam Sokağı’nın, programı izleyen çocuklar üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre evinde Susam Sokağı izleme imkanı bulunan çocukların tamamı, hayatlarının bir döneminde programı izlediler. Dahası, programı izleyen çocuklar, ilkokul eğitimlerinde yaşıtlarına göre %1.5 ile %2 oranında daha başarılı oluyorlar. Bununla birlikte programı izleyen ve izlemeyen çocuklar arasında üniversite ve iş hayatında bir fark gözlemlenmedi.

Araştırmacılar Melissa Kearney ve Philip Levine, Susam Sokağı ile programı izleyen çocuklar arasında bir etkiden çok ilişki olabileceğini belirtiyorlar. Zira 1969’da yayınlanmaya başlayan Susam Sokağı yüksek kaliteli televizyon sinyali kullanıyordu. Dolayısı ile programı, maddi durumu iyi olan ailelerin çocukları izleyebiliyordu. Bu ailelerin çocuklarına ayırabilecekleri daha fazla zaman ve maddi kaynak olduğundan eğitim hayatlarında daha başarılı olmaları da muhtemel.

Araştırmacılara göre lise eğitiminden sonra Susam Sokağı izleyen bireylerde herhangi bir fark bulunmuyor. Yalnızca küçük yaşlarda programı izleyen çocuklar arasında bir fark gözlemlenebiliyor. Araştırmacılar, sonuçların belli bir etki ya da ilişkiyi gösterdiğini kabul etseler de televizyon ya da tabletlerin herhangi bir okul eğitimi öncesi alternatif olamayacağını dile getirdiler.