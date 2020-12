Chop Suey! - YouTube'da 1 Milyar Kez İzlenen İlk Metal Şarkı

Tür olarak alternatif metal müzik icra eden ABD-Ermenistan menşeli grup System of a Down'ın Chop Sue! isimli şarkısı, YouTube'da 1 milyar görüntülenme sayısına ulaşan ilk metal şarkı unvanına erişti.

ABD-Ermenistan menşeli alternatif metal türünde müzik yapan grup System of a Down, ülkemizde de oldukça popüler ve azımsanmayacak sayıda dinleyicisi bulunan bir gruptur. Her ne kadar 1994 yılında kurulmuş olsalar da tüm dünyada tanınmalarını sağlayan 2001 yılı çıkışlı Toxicity albümü, hala popülerliğini korumaktadır.

Albümün her biri için 'başarılı' diyebileceğimiz şarkılarından en ön plana çıkan Chop Suey!, müzik grubuna oldukça anlamlı bir unvan kazandırmış oldu. System of a Down, Chop Suey! isimli şarkısıyla YouTube'da 1 milyar izlenme sayısına ulaşan ilk metal grubu olmuş oldu.

Gruba ilk Grammy adaylığını getiren şarkı, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Oak Tree Inn adlı motelin otoparkında çekilmişti. Şarkının klibi, piyasaya çıktığı 2001 yılından tam 8 yıl sonra YouTube'a yüklenmişti. Aradan bu kadar uzun zaman geçmesine rağmen böylesine yüksek sayıda izlenmiş olması, hem şarkının hem de albümün hala çok sevildiğinin bir göstergesi olarak çıkıyor karşımıza.

Şarkıyla ilgili bazı bilgiler veren grubun basçısı Shavo Odadjian, şarkının ilk olarak Suicide yani Türkçe anlamıyla İntihar adıyla çıkacağını, daha sonra yapımcı şirketle yaşanan ufak bir gerilim sonucu Chop Suey! olarak değiştirildiğini söylüyor. Odadjian, bu ismin de intihar kelimesiyle aynı anlama geldiğini ifade ediyor.

YouTube'da 1 milyar izlenmeye ulaşan ilk metal şarkı olan Chop Suey!'i hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.