Taksiciler, UBER'in Rakibi Careem ile Anlaştı

VIP taşımacılığın yasa dışı sayılması nedeni ile taksicilerle anlaşan Careem, UBER'e karşı önemli bir avantaj elde etti.

VIP taşımacılık sektörü, ülkemizde konu ile ilgili bir düzenleme bulunmaması nedeniyle yetkisiz yolcu taşımacılığı kapsamına giriyor. Bu nedenle Türkiye pazarına giriş yapan Dubai merkezli Careem, yoluna VIP araçlar yerine taksiciler ile devam ediyor. Habertürk'ten Alper Öcal'ın haberine göre Careem, Birleşik Taksi Şoförleri Derneği (BTD) ile iş birliği anlaşması imzalamış durumda.

Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, konu ile ilgili yaptığı açıklamada taksicilerin itibarının artırılması ve müşteri memnuniyetinin yükseltilmesinı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'de bir operasyon merkezi kurulduğunu aktaran Manna, bir taksicinin Careem'e kayıt olabilmesi için başta sistem eğitimi olmak üzere önemli eğitim süreçlerinden ve testlerden geçmesi gerektiğini, ayrıca uygulamaya üye olacakların öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından "sabıkası temiz" şoförlere verilen Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi'ne sahip olmaları gerektiğini dile getirdi.

Ancak Careem, Türkiye’de faaliyet gösteren tek taşımacılık servisi değil. BiTaksi, İtaksi, Uber gibi pek çok hizmet daha söz konusu taşımacılık pastasından payını alıyor. Peki bu şirketlerin Faaliyetlerinin merkezini oluşturan İstanbul’da taşımacılık sektörü ne kadar büyük? Bu sorunun yanıtı, BTD Başkanı Hüseyin Duman tarafından verildi. 4 bine yakın üye sayısı ile Türkiye’nin en faal şoförler derneği olduklarını dile getiren Duman, ‘’İstanbul'daki taksiciler olarak günde 750 bin-800 bin arası taksimetreye basıyoruz. İstanbul'da 17 bin 395 taksi var. Bir taksimiz günlük ortalama 40-50 yolcu taşıyor.’’ dedi.

Careem Operasyon Müdürü Can Ayhan'ın açıklamalarına göre İstanbul’da taksiye binen kişiler ortalama 25 TL ücret ödüyor. Buna göre İstanbul’daki taksilerin ortalama cirosu günlük 19 milyon, yıllık ise 7 milyar TL. Araç başına günlük ciro 1100 TL olarak karşımıza çıkıyor ki bu da her aracın aylık 30 bin TL’nin üzerinde geliri olduğunu gösteriyor. Yakıt masrafı, araç bakım ve sürücü sigortaları ile araçların aylık giderleri net 8 bin TL’yi buluyor. Dolayısı ile araç sahibi ve şoförlere 20-25 bin TL civarında bir gelir kalıyor.

Careem müşterilerine ulaşmanın yanı sıra diğer uygulamalardan da müşteri alabileceklerini belirten Duman, ‘’Bu bir uygulama. Biz taksi şoförüyüz, bize kim iş veriyorsa onunla çalışabiliriz. Amaç taksicinin tekerinin boşa dönmemesi. Bundan sonra taksicinin tekeri boşa dönmeyecek. Yolcu bıraktıktan sonra durağa dönerken yolcu alabilecek.’’ şeklinde konuştu.