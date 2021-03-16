Taksitle Otomobil Alabilme İmkanı Getirildi: İşte Detaylar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bir yönetmelik düzenlemesine göre vatandaşlar, bundan sonra taksitle araba satın alabilecekler. Yönetmelikte yer alan detaylara göre 24 ay ila 60 ay aralığında olacak taksit sayıları, aracın nihai fatura bedeline göre belirlenecek.

Türkiye'de ulaşması giderek zorlaşan otomobil sektörüyle ilgili bir gelişme yaşandı. 2016 yılından beri hayatımızda olan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği'nden değişiklik yapan yetkililer, otomobil alımlarında taksite imkan tanıdılar. Buna göre vatandaşlar, kredi çekmek zorunda kalmadan, doğrudan taksitle araç satın alabilecekler.

Yapılan düzenlemenin önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Zira bugüne dek böyle bir şey yoktu. Ancak artık, araç satın alırken araçların değerine göre taksit yapılabilecek. 24 ila 60 ay aralığına yayılacak taksitler, vatandaşın faizli kredilerden uzak kalmasını sağlamış olacak gibi görünüyor. Peki düzenlemeye göre, araçlardaki taksit imkanı nasıl olacak?

Arabanın değeri arttıkça, maksimum taksit sayısı düşüyor

Yönetmelikte yer alan bilgilere göre vatandaşlar, farklı fiyat aralığındaki araçlar için farklı sayılarda taksitler yapabilecekler. Bu bağlamda bir vatandaş, nihai fatura bedeli 120 bin TL'ye kadar olan bir araç için 60 aya kadar, nihai fatura değeri 120 bin TL ila 300 bin TL aralığında olan araçlar için 48 aya kadar, nihai fatura değeri 300 bin TL ila 750 bin TL aralığında olan araçlar için 36 aya kadar ve nihai fatura değeri 750 bin TL ve üzerinde olan araçlar için 24 aya kadar taksit yapılabilecek.

Yapılan düzenleme, teorikte iyi görünüyor olsa da pratikte nasıl uygulanacağı şu an için bilinmiyor. Örneğin bankalar, taksitli alışverişler için "vade farkı" adı altında ekstra ücret talep ediyorlar. Bu durum, otomobil satışlarında da geçerli olursa, bedel de yüksek olacağı için vatandaşın işine yaramayabilir. Ancak şu an için bu konuyla ilgili bir bilgi sahibi değiliz.