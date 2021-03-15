Borusan Otomotiv, BMW'nin "M3 Competition Sedan" ve "BMW M4 Competition Coupe" isimli yeni modellerini Türkiye'ye getirdi. Performans canavarı araçlar benzini adeta içerken, tasarımlarıyla da güven veriyorlar. Araçların fiyatları ise beklentilerin bile üzerinde.

Alman otomobil devi BMW'nin 2021 model "M3 Competition Sedan" ve "BMW M4 Competition Coupe" isimli araçları, Borusan Otomotiv aracılığıyla Türkiye'ye geldi. "Asfalt ağladı be!" sözünün canlı kanlı örneği olan araçlar, tasarımlarının yanı sıra performanslarıyla da otomobil tutkunlarını kendine hayran bırakacak gibi görünüyor.

Araçların isimlerinden de anlaşılabileceği üzere, BMW'nin Türkiye'deki yeni modelleri, yüksek performansa odaklanıyor. Bu bağlamda 510 beygir güç üreten BMW M TwinPower Turbo motorlara sahip araçlar, hızdan ödün vermeyecek şekilde dizayn edilmiş durumdalar. Borusan Otomotiv'in açıklamalarına göre her iki model, 0-100 km/sa hızlanmasını 3,9 saniye, 0-200 km/sa hızlanmasını ise 12,5 saniyede tamamlıyorlar.

Karşınızda BMW M4 Competition Coupe

BMW'nin yüksek performans odaklı yeni araçları, 8 ileri M Steptronic şanzımanla birleştirilmiş durumdalar. Arkadan itişli yapıdaki araçlar, farklı sürüş modları ile üstün yol performansına odaklanabiliyor ya da yarış pistlerinde lastik yakılabilmesine imkan tanıyor. Standart olarak Road ve Sport isimli sürüş modlarına sahip araç, M Drive Professional paketi alındığında Track isimli ekstra bir sürüş modu daha getiriyor.

BMW M3 Competition Sedan'ın tasarımı ise şöyle

BMW M3 Competition Sedan ile M4 Competition Coupe modeli, yüksek performanslarının yanı sıra tasarımlarıyla da göz dolduruyor. Şirketin yeni araçlarında tercih etmeye başladığı iri yapılı ön ızgara tasarımını kulalandığı modeller, sert duruşlarıyla, keskin hatlara sahip ön ve arka farlarıyla, geniş lastikleriyle ve egzos tasarımlarıyla da kendilerini ön plana çıkarmayı başarıyorlar.

Yukarıdaki kabin fotoğrafı, BMW M4 Competition Coupe'ye aittir.

Borusan Otomotiv aracılığıyla Türkiye'ye getirilen BMW M4 Competition Coupe, iç tasarımıyla BMW'nin geleneksel yapısını gözler önüne seriyor. Bu bağlamda artık standartlaşmış olan multimedya ekranının hemen altında dijital klima bizleri karşılarken, sürüş modlarının değiştirilmesini sağlayan kumanda da dikkatlerden kaçmıyor. Peki BMW'nin yeni canavarlarının Türkiye fiyatları ne kadar?

Borusan Otomotiv'in yaptığı açıklamalara göre her iki modelde sınırlı sayıda gelmiş durumda. Yani bu araçlar, muhtemelen birkaç gün içerisinde satılmış olacak. Şehir içinde 100 kilometrede 13.2 litreden daha fazla benzin harcayan canavarların fiyatları ise şu şekilde;