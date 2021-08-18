Taliban, ABD'nin Askeri Biyometrik Cihazlarına El Koydu

20 yıl sonra yeniden işgal ettiği Afganistan'da büyük bir kaos yaratan Taliban, ABD ordusunun milyar dolarlara mal olan üstün askeri teçhizatlarını ele geçirmiş durumda. Bu teçhizatların arasında ABD'yi en çok endişelendiren cihaz, ABD ordusunun uzun bir zamandır teröristleri tespit etmek için kullandığı HIIDE adlı askeri biyometrik cihaz oldu.

Taliban terör örgütü, 20 yıl sonra Afganistan'ı tekrar ele geçirmesinin ardından ABD'nin uzun bir zamandır ülkede bulundurduğu askeri teçhizatlara bir bir el koymaya başladı. Taliban'ın el koyduğu teçhizatların arasında üstün askeri silahlar bulunuyordu, ancak aralarında en dikkat çeken, ABD ordusunun çok uzun bir zamandır kullandığı HIIDE adlı biyometrik cihazı oldu.

ABD ordusu, HIIDE adlı biyometrik cihazlara yüklediği milyonlarca veri sayesinde teröristlerin izini kolay bir şekilde takip edebiliyordu; hatta Usame bin Ladin'in bulunduğu yer de bu cihaz sayesinde tespit edilmişti. Taliban'ın HIIDE'ı çalıştırmak için yeterli teknolojiye sahip olup olmadığı bilinmiyor ancak ABD, bugüne kadar Afgan insanlardan topladığı milyonlarca verinin Taliban'ın eline geçmesi hakkında epey endişeli.

Milyonlarca Afgan'ın biyometrik bilgileri, HIIDE içinde gizli:

Amerika, uzun bir zamandır Afganistan'ın yeniden inşa edilmesi adına ülkeye milyar dolarlık bütçelere mal olan teçhizat ve malzemeler gönderiyordu. Washington'ın açıkladığı verilere göre ABD, sadece Afgan ordusu, polis ve diğer kolluk kuvvetlerinin geliştirilmesi için 83 milyar dolar, toplamda da 145 milyar dolar harcama yaptı. ABD ordusunun 2001 yılından bu yana askeri, eğitim ve altyapı çalışmaları için harcadığı toplam para ise tam olarak 837 milyar dolar.

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz nisan ayında ABD ordusunun Afganistan'dan çekileceğini açıklamış, ordu ülkeyi 2 ay gibi kısa bir sürede terk etmişti. ABD ordusunun ardında bıraktığı üstün askeri silahların yeni sahibi ise, ülkeyi 20 yıl aradan sonra ele geçiren Taliban oldu.

Taliban'ın HIIDE'ı çalıştıracak teknolojiye sahip olmadığı söyleniyor:

Taliban'ın ele geçirdiği cihazlardan en önemlisi, ABD'nin teröristleri tespit etmek için kullandığı HIIDE adlı biyometrik cihaz oldu. İçerisinde Afgan nüfusuna ait iris taramaları ve parmak izleri gibi biyometrik verileri içeren HIIDE, şu anda büyük ihtimalle bu cihazı nasıl kullanması gerektiğini bilmeyen Taliban militanlarının ellerinde. Açıklanan bilgilere göre Afganistan'da yaşayan insanların kimlikleri, HIIDE'ın sahip olduğu bilgiler doğrultusunda oluşturuluyor. Bu da Taliban'ın elinde hem Afganistan'a hem de ABD'ye karşı büyük bir koz olduğunu gösteriyor.

Eskiden ABD'nin Özel Harekat Ordusu'nda yer alan bir gazinin yaptığı açıklamalara göre Taliban'ın elinde HIIDE'ı çalıştıracak teknoloji bulunmuyor. HIIDE'ın içindeki bilgilerin ortaya çıkmasının tek yolu, Taliban'ın dostu sayılacak Servislerarası İstihbarat Teşkilatı'na sahip Pakistan.