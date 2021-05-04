Tam Kapanma Sürecinin 1 Hafta Uzayabileceği İddia Edildi

Yeni bir iddiaya göre 19 Mayıs'ta oluşabilecek kalabalık kutlamaların önüne geçmek amacıyla tam kapanma sürecinin 1 hafta uzatılma ihtimali bulunuyor. Ancak henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmış değil.

Mart ayı itibarıyla başlayan kademeli normalleşme süreci, istenilen sonuçları ortaya çıkarmamış, günlük COVID-19 vaka ve vefat sayılarında rekorlar kırılmasına neden olmuştu. Salgının kontrolden çıkma noktasına gelmesi, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kabine toplantısının bir numaralı gündem maddesini oluşturdu ve toplantıdan "tam kapanma" kararı çıktı.

29 Nisan akşamı itibarıyla başlayan tam kapanma sürecinde Türkiye, salgının başından bu yana yürürlüğe koyduğu en sıkı tedbirleri uygulamaya başladı. 17 Mayıs Pazartesi günü sabahı 05:00'te sona erecek tam kapanma süreci ile birlikte vatandaşların özel durumlar dışında evden çıkmaları yasaklanırken; pek çok esnaf geçici olarak kepenk kapattı. Hatta İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yayınlanan genelgeyle marketlerde zorunlu ihtiyaçlar dışında ürün satışı dahi yasaklanmış durumda.

Tam kapanma süreci ile birlikte tedbirlerin daha da sıkılaştırılması, bazı vatandaşların uygulama ile ilgili eleştirilerde bulunmasına neden olmuştu ki yeni bir iddia, tam kapanma sürecinin 1 hafta uzayabileceğini öne sürdü.