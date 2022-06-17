‘Megastar’ Tarkan ile ilk reklam filmini çeken Trendyol, bu akşam ikinci reklam filmini de yayınladı. Bu kez sosyal medyadaki tepkiler olumlu oldu.

Geçtiğimiz aylarda Tarkan ile reklam filmi çekeceklerini duyuran Trendyol’un 1 yıllık bir proje için ‘Megastar’a toplamda 15 milyon TL ödeyeceği ortaya çıkmıştı. Daha sonra yayınlanan reklam filmi bu nedenle sert eleştirilerin hedefi olmuştu.

Bugün yayınlanan ikinci reklam filmiyle yeniden karşımıza çıkan Tarkan ve Trendyol, bu kez olumlu tepkiler aldı.

İşte Trendyol’un Tarkan ile hazırladığı reklam filmi

Reklamda Tarkan’ın bir bağlama ustasının atölyesinde ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü söylediğini görüyoruz. Daha sonrasında ise birkaç ürünün Trendyol kutularında farklı farklı kişilere gönderildiğini görüyoruz. Son olarak reklam “Trendyol, emeğini tüm Türkiye’ye ulaştırmak için her zaman yanında.” cümlesiyle reklam sona eriyor.

İşte Trendyol’un Tarkan’la olan yeni reklamına gelen tepkiler: