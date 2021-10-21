Tarkan'ın Trendyol'dan Kaç TL Alacağı Belli Oldu

Geçtiğimiz günlerde yapılan anlaşma kapsamında Trendyol’un yeni reklam yüzü olan Tarkan’ın, bu reklamlar karşılığında 15 milyon TL kazanacağı iddia edildi.

Rekabet kurumunun hakkında açtığı soruşturma ile gündeme gelen ve konuşulan Trendyol, geçtiğimiz günlerde megastar Tarkan ile yaptığı ile yaptığı uzun soluklu iş birliğiyle de tekrar gündeme gelmişti. İlk adımı reklam filmleriyle atılacak olan birlikteliğin devamında toplumsal fayda odaklı projeler gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Söz konusu anlaşmayla ilgili Tarkan “Trendyol yakından takip ettiğim ve sevdiğim bir marka. Aynı zamanda Türkiye’nin en sevilen ve kendi sektörünün en başarılı markası. Bu topraklardan doğan ve kısa sürede yurt dışına uzanan heyecan verici bir başarı öyküsü var. Büyürken ülkesine de faydalı olmaya çalışan, sosyal duyarlılıkları yüksek bir marka olmasını da ayrıca önemsiyor ve takdir ediyorum” ifadelerine yer vermişti. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Tarkan’ın bu anlaşma neticesinde astronomik bir ücret alacağı iddia edildi.

Tarkan’ın tercihi Trendyol oldu

Almanya’da pandemiyi geçiren ve İstanbul’a dönen Tarkan’ın Trendyol ile yaptığı reklam anlaşması “Bir süredir yazılıp çiziliyor… Konuyla ilgili konuşuluyor… Bize de her gün soruyorlar… Doğru mu değil mi? Evet, doğru” sözleriyle duyurulmuştu. Megastar bugün fotoğraf çekimi için kamera karşısına geçerken, hafta sonu ise reklam filmi çalışmalarına başlayacak.

İddilara göre Tarkan bu iş birliği kapsamında 1 yıllık kampanya için Trendyol’dan 15 milyon TL alacak. Benzer bir anlaşma için bir marka daha Tarkan’a iş birliği teklif etmişti fakat Tarkan’ın tercihi trendyoldan yana oldu. Ayrıca İstanbul’a geldiği andan itibaren Ozan Çolakoğlu’nun stüdyosuna ayak basan Tarkan’ın 2 yeni şarkı üzerinde çalıştığı belirtildi.