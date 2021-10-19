Trendyol’un Yeni Reklam Yüzü Tarkan Oldu

Tarkan ile Trendyol arasında uzun soluklu bir anlaşma yapıldı. Tarkan, bu anlaşma kapsamında Trendyol'un yeni reklam yüzü oldu. Her iki taraf, söz konusu iş birliğini yapılan ortak bir paylaşımla duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurumu'nun hakkında soruşturma açmasıyla gündeme gelen Trendyol, bugün büyük bir ortaklık duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, Türk pop müziğinin efsaneleşmiş ismi Tarkan ile uzun soluklu bir anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Tarkan artık, Trendyol'un reklam yüzü olarak karşımıza çıkacak.

Trendyol'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamalarda, "Bir süredir yazılıp çiziliyor… Konuyla ilgili konuşuluyor… Bize de her gün soruyorlar… Doğru mu değil mi… EVET DOĞRU. Tarkan - Trendyol" ifadelerine yer verildi. Aynı paylaşım, Tarkan'ın Twitter hesabından da yapıldı.

İşte Trendyol'un Tarkan paylaşımı

Edinilen bilgilere göre Tarkan ile Trendyol arasındaki anlaşmanın ilk ürünü, reklam filmleri olarak karşımıza çıkacak. Daha sonraki süreçte ise daha farklı ortak projelerin hayata geçirileceği, bu projelerden bazılarının toplumsal fayda sağlamaya yönelik olacağı ifade ediliyor. Projelerin detayları ise şimdilik bilinmiyor.

Tarkan, konuyla ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu. "Trendyol yakından takip ettiğim ve sevdiğim bir marka. Aynı zamanda Türkiye’nin en sevilen ve kendi sektörünün en başarılı markası. Bu topraklardan doğan ve kısa sürede yurt dışına uzanan heyecan verici bir başarı öyküsü var. Büyürken ülkesine de faydalı olmaya çalışan, sosyal duyarlılıkları yüksek bir marka olmasını da ayrıca önemsiyor ve takdir ediyorum. Kadınların toplumdaki yerinin güçlendirilmesinden sanata, ülkemizde her alanda pozitif bir etki yaratıyor. Yolumuz bu noktalarda birbiriyle kesiştiği için heyecanlıyım çünkü biliyorum bu iş birliğiyle tüm Türkiye’nin kalbine dokunacağız.” ifadelerini kullanan ünlü şarkıcı, bu iş birliğinden ne kadar memnun olduğunu dile getirmiş oldu.