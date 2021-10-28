Trendyol, Tarkan’la iş birliğine girdikten kısa süre sonra ünlü sanatçının oynadığı ilk reklamı yayınladı. Çoğunlukla samimi bulunan reklamda teslimat görevlisinin performansı dikkat çekti. Reklama sosyal medyada hem olumlu hem olumsuz çok sayıda tepki geldi.

Geçtiğimiz hafta “Megastar” lakabıyla bilinen ünlü sanatçı Tarkan’ın Trendyol’la iş birliğine girdiği, şirket tarafından esprili bir dille duyurulmuştu. Daha sonra bu ortaklığın süresi ve Tarkan’ın alacağı ücret ortaya çıktı. Aradan 1 hafta geçti ve sonunda Megastar’ın yer aldığı ilk Trendyol reklamı dün yayınlandı.

Yayınlanan kısa ve samimi reklamda Tarkan hayranı bir teslimat görevlisi ve Tarkan’ın bizzat kendisi rol aldı. Görevlinin görev boyunca sürdürdüğü vokal performans ve sondaki ufak dans şöleni, izleyenlerin sempatisini topladı. Reklam, sosyal medyada kısa sürede birçok tweet’te ele alındı.

Trendyol’un Tarkan’lı ilk reklam filmi:

Trendyol, 90’lardan bu yana Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından biri olarak kalmayı başarmış Tarkan’la geçtiğimiz hafta bir iş birliğine imza atmıştı. Bu iş birliğine göre Tarkan, 1 yıllık süreçte markanın yüzü olacaktı. İlk reklam ise özellikle Tarkan’ın hayranlarında merak ve heyecan yarattı. Zira kendisi, sık sık reklamlarda gördüğümüz bir isim değildi. İlk reklam, Trendyol’un Türkiye’de en çok sevilen e-ticaret sitesi haline gelmesi şerefine çekildi. 1 dakikalık bu videoya sosyal medyadan olumlu ve olumsuz birçok tepki geldi.

Tarkan’ın oynadığı ilk Trendyol reklamına sosyal medyadan gelen tepkiler:

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