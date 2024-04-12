Taylor Swift'in şarkıları, aylar sonra TikTok'a geri döndü. Şarkılar, Universal Music ile TikTok arasındaki sözleşmenin bitmesinin ardından platformdan kaldırılmıştı.

Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden biri olan Universal Music Group’un TikTok ile olan anlaşması şubat ayında resmen sona ermişti. Sözleşmenin bitimi, şirkete bağlı onlarca büyük sanatçının müziklerinin sosyal medya platformundan kaldırılmasına neden olmuştu. Bu şarkıcılar arasında Taylor Swift’ten Drake’e, Beyonce’den The Weeknd’e kadar onlarca dev isim yer alıyordu.

Şimdi ise en çok dinlenen şarkıcılardan biri olan Taylor Swift ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Swift’in müzikleri TikTok’a geri döndü.

Universal Music, muhtemelen Swift'in yeni albümü öncesi TikTok'la özel bir anlaşmayla gitti

Taylor Swift’in “You Belong With Me”, “Lover”, “Cardigan” ve daha birçok popüler şarkısı, dün itibarıyla platformun sesler bölümlerinde gözükmeye başladı. Kullanıcılar da videolarda müziklerin kullanılabildiğini fark etti.

Konuya ilişkin herhangi bir resmî açıklama yok. Ancak Universal Music, muhtemelen 34 yaşındaki yıldız için TikTok ile ayrı bir anlaşmaya gitti. Swift’in dünyanın en popüler sanatçıları arasında üst sıralarda yer aldığını biliyoruz. Bu yüzden normal karşılanabilir bir durum.

Şarkıların geri dönmesi ayrıca Swift’in yeni albümünün çıkışının hemen öncesinde geliyor. Şarkıcı, “The Tortured Poets Departments” isimli yeni albümün 19 Nisan Cuma günü yayımlayacak. TikTok’un sanatçıların yeni şarkılarının veya müziklerinin reklamını yapmak için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Artık milyonlarca insan müzik keşfetmek için TikTok’u kullanıyor. Bu yüzden de Swift’e özel bir anlaşma yapılmış ihtimali oldukça yüksek.

Diğer sanatçılar ile ilgili ise şu an için bir gelişme bulunmuyor. Universal Music’in başka şarkıcılar için bu tarz ayrı anlaşmalar yapıp yapmayacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

Universal Music, TikTok sözleşmesinin bitmesi ardından Spotify ile anlaşmıştı: