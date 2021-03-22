TBMM Başkanı: Online Eğitim Kalıcı Olarak Devam Edecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, teknolojik altyapılara yatırımların devam edeceğini aktarırken; online eğitim ve diğer online hizmetlerin kalıcı olarak devam edeceğini belirtti.

Türkiye Maarif Vakfı 1. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısında söz alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs salgını boyunca en çok tartışılan konulardan biri olan online eğitim ve diğer online hizmetler hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“Salgın sonrası yeni normalimiz zorunlu değişim gerektiren online eğitim ve online hizmetler hayatımızda kalıcı olarak bulunmaya devam edecektir” diyerek online eğitimin kalıcı bir uygulama olacağını aktaran Şentop, “Türkiye'nin hem yerelde hem de küresel düzeyde eğitim alanında rekabet gücünü artıran bu teknolojik yatırımlara devam edeceğiz ve etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Dünya gücü ve medeniyet inşacısı olma iradesinin yolu, kaliteli eğitimden ve eğitim ihracatından geçmektedir”

“İnsana yapılan yatırım, bütün ülkelerin yararına olacak şekilde meyvelerini veriyor” şeklinde konuşan TBMM Başkanı, Maarif Vakfı okullarının da bu ama hizmet ettiğini ifade ederken açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı:

“Türkiye'nin, yeniden bir büyük dünya gücü ve medeniyet inşacısı olma iradesinin yolu, kaliteli eğitimden ve eğitim ihracatından geçmektedir. Yeni nesillerde derin ve köklü ihya faaliyetinin, ilim ve irfanın kuşattığı dönüştürmeyle mümkün olabileceğini akıldan uzak tutmamalıyız.”