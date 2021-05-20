Türkiye’nin tüm teknoloji girişimcilerinin buluşacağı TechUp: Grow & Innovate etkinliği 22 Mayıs’ta başlıyor. Teknoloji ve girişimciliğe dair tüm hayalleriniz konusunda farkındalık yaşayacağınız zirve için hazır mısınız?

Türkiye’nin üniversite bazında en büyük girişimcilik etkinliklerinden biri olmaya aday TechUp: Grow & Innovate “Teknoloji, Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi” 22-23-24 Mayıs tarihlerinde online olarak gerçekleşecek. 3 gün sürecek etkinlikte Türkiye’deki önemli isimler yer alacak.

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay’ın açılış konuşmasını yapacağı etkinlikte: Eğitimler, vaka analiz yarışmaları, grup yarışmaları ve kapanış partisi eşliğinde oldukça keyifli zaman geçireceksiniz. Online yapılacak etkinliğin sonunda da ödül töreni gerçekleştirilecek. Eğitimlerde uzman isimlere soru sorup, bilgi alabileceksiniz.

Tecrübeli konuşmacı listesi

Şahin Boydaş, Aytül Erçil, Zehra Öney, Çiğdem Kayalı, Mustafa Namoğlu, Onur Kardeşler, Deniz Güven, Sezer Değirmenbaşı gibi tecrübeli isimlerin yer alacağı etkinlikte oldukça ciddi konularda bilgi sahibi olacaksınız. Tarım Girişimciliği: Tarımda robotik, IOT ve uydu teknolojilerinin kullanımı, Akıllı Şehirlerde Dijital Reklamcılık, A Brave New Bank ve Dijital Dönüşüm gibi oldukça önemli konular işlenecek.

Etkinliğe sizde katılmak istiyorsanız buraya tıklayıp katılabilirsiniz. Bu tarz üniversite etkinliklerinin özellikle iş hayatına başlarken önemli bir tecrübe sunacağını unutmayın. Aklınıza takılan her soruyu da mutlaka sormaya çalışın. Kişilerin know-how’ından faydalanmak çoğu zaman önemli bir şanstır. TOBB ETU’nun TechUp: Grow & Innovate zirvesinde de kendinize çok ciddi bir katkı sağlayabilirsiniz.