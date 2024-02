En iyi müşteri deneyimini sunma konusunda kararlı olan TECNO'ya A.C.E Ödülü verildi. Şirket, geçtiğimiz sene de "Türkiye'nin Müşteri Bağlılığı En Yüksek Markaları" araştırmasında bir numara seçilmişti.

Özellikle de son birkaç yıldır Türkiye'de ciddi bir müşteri kitlesine hitap etmeye başlayan Çinli teknoloji üreticisi TECNO, dikkat çeken bir ödül aldı. Şirket, müşteri odaklı satış sonrası hizmetleri ile bu yıl 9'uncusu düzenlenen A.C.E Ödülleri'ne layık görüldü. TECNO, geçtiğimiz sene de "Türkiye'nin Müşteri Bağlılığı En Yüksek Markaları" araştırmasında akıllı telefon sektörünün bir numarası olmuştu.

Şikâyetvar'ın 2014 yılında dağıtmaya başladığı A.C.E. Ödülleri, sadece en iyi müşteri deneyimini sunabilen markalara veriliyor. TECNO'nun böyle bir ödüle layık görülmesi, firmanın müşteri memnuniyeti konusundaki kararlığını ve bağlılığını gözler önüne seriyor.

Peki TECNO, nasıl böyle prestijli bir ödül almayı başardı?

Özellikle de müşteri geri bildirimlerini önemseyen firma, en büyük gücümü yazılım alanında yaptığı çalışmalardan alıyor. Müşteri geri bildirimlerine göre hareket eden şirket, kullanıcılarına "mükemmel deneyim" sunmaya çalışıyor. Ayrıca TECNO'nun kullanıcı deneyimi ekibi; çağrı merkezi, WhatsApp veya e-posta gibi kanallar aracılığı ile müşterilere hızlı yanıt veriyor. İşte tüm bu çalışmalar, şirketin müşteri deneyimini iyileştirmesini ve bu alanda ödül almasını sağladı.

TECNO Türkiye Pazarlama Direktörü Enes Pehlivan, konuyla ilgili açıklamalarında "TECNO olarak ister donanım ister yazılım sorunları olsun, tüm kullanıcılarımızın memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Kullanıcı deneyimi ekibimiz adım adım çözümler sunuyor, hizmet sürecini sürekli takip ediyor ve yazılım sistemimize dayalı olarak hızlı bir şekilde yanıt veriyor. Bu konudaki kararlılığımızı, şu an her on bin müşterimizden sadece 16'sının bize bir şikâyetle geri dönmesinden anlayabiliyoruz. Hedefimiz bu sayıyı on binde 5'e düşürmek." ifadelerini kullandı.