TECNO, oyunculara odaklanarak dizayn ettiği yeni akıllı telefonları POVA 4 ile POVA 4 Pro'yu Türkiye'ye getirdi. POVA 4, 13 saat kesintisiz oyun deneyimi vadediyor.

Fiyat/performans odaklı akıllı telefonları ile Türkiye pazarındaki yerini giderek sağlamlaştıran TECNO, POVA 4 serisi akıllı telefonlarını Türkiye'ye getirdi. Fena sayılmayan özelliklere sahip olan akıllı telefonlar, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

POVA 4 serisi, en çok da büyük ekran seven tüketicileri etkilemeyecek. Zira TECNO POVA 4'te 6.82 inç, POVA 4 Pro'da ise 6.66 inç büyüklüğünde bir ekran bizleri karşılıyor. POVA 4'te 90 Hz tazeleme oranı ile HD+ çözünürlük görüyoruz. POVA 4 Pro ise FHD+ çözünürlük ve 90 Hz tazeleme oranına sahip. Aynı tasarımlara sahip olan telefonların parmak izi okuyucu sensörleri ise yan panele monte edilmiş olarak karşımıza çıktı.

Karşınızda TECNO POVA 4

TECNO'nun Türkiye'deki yeni akıllı telefonları, performanslarıyla dikkat çekecek gibi görünüyorlar. Zira her iki telefon da MediaTek Helio G99 işlemciden güç alıyor. 8 GB RAM ile donatılan telefonlardan POVA 4'te 128 GB, POVA 4 Pro'da ise 256 GB'ye kadar depolama seçenekleri sunuluyor. Ayrıca her iki modelde de ortak olarak bulunan 6.000 mAh kapasiteli batarya, POVA 4'te 18 watt, POVA 4 Pro'da ise 45 watt hızlı şarj desteği sunuyor.

Telefonların arka kısımlarına baktığımızda ise şık bir görünüm sunan kasaya yerleştirilmiş ikili kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Telefonların ana kameraları 50 MP çözünürlük sunuyor ve yapay zeka ile de destekleniyor. İkinci arka kameranın özellikleri bilinmiyor. TECNO POVA 4 ile TECNO POVA 4 Pro'nun 8 MP çözünürlük sunan ön kameraya sahip olduklarını da belirtmeden geçmeyelim.

Oyunseverler için özel optimizasyonlar yapıldı

TECNO POVA 4 ile TECNO POVA 4 Pro, mobil oyun tutkunları için özel olarak dizayn edildi. Soğutma için özel bir katmanlı grafit teknolojisinin bulunduğu telefonlarda, Panther Engine 2.0 ve Hyper Engine 2.0 isimli oyun odaklı iki motor bulunuyor. Yapılan çalışmalar, TECNO POVA 4'ün 13 saate kadar kesintisiz oyun deneyimi sunmasına yardımcı olacak gibi görünüyor. Telefonlardaki 5 GB sanal RAM desteği, performanstan da ödün verilmeyeceği anlamına geliyor.

TECNO POVA 4 teknik özellikleri:

Ekran 6.82 inç, HD+, 90 Hz İşlemci MediaTek Helio G99 RAM 8 GB Depolama 128 GB Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 50 MP + ikinci kamera Batarya 6.000 mAh (18W) İşletim Sistemi Android 12

TECNO POVA 4 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.66 inç, FHD+, 90 Hz İşlemci MediaTek Helio G99 RAM 8 GB Depolama 256 GB Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 50 MP + ikinci kamera Batarya 6.000 mAh (45W) İşletim Sistemi Android 12

TECNO POVA 4 fiyatları:

Tüm bu özelliklerle Türkiye'ye gelen yeni telefonlardan TECNO POVA 4 8.799 TL, 256 GB depolama alanı sunan TECNO POVA 4 Pro ise 11.999 TL karşılığında satın alınabilecek.