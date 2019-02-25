Teknoloji Bakanı: Antarktika'daki Bilim Üssümüzü Kurduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antarktika'daki Türk bilim insanlarına üç yıl boyunca yaz döneminde ev sahipliği yapacak bilim üssünün kurulduğunu duyurdu.

Bolu’da katıldığı bir etkinlikte önemli açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antarktika’nın Afrika kıyısına yakın bir bölgesindeki Horseshoe Adası’na giden Türk kafilesinin, bilim insanlarına 3 yıl boyunca hizmet edecek geçici bilim üssünü kurduğunu açıkladı. Varank’ın konuyla ilgili tam açıklaması şu şekilde;

“Bizim Antarktika'ya bilim üssü kurma projemiz var. Bu da sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner siyaset anlayışıyla ortaya konmuş bir proje. Bilim insanlarımız, 3. bilim seferlerini şu anda Antarktika'ya düzenliyor. Bizim Antarktika anlaşmalar sisteminde söz sahibi olup orada kalıcı bir üs kurmamız için bu bilim seferlerinin yapılması ve orada geçici bir üs kurma faaliyetinin gerçekleştirilmesi gerekiyordu.

Şunun müjdesini veriyorum; arkadaşlarımız resimleri yolladılar. Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk. Çok gururlandıran bir tablo var. Bayrağımızı oralarda dalgalandırmak, sancağımızı dalgalandırmak bizler için gurur verici. Ayrıca oldukça meşakkatli bir süreç, bilim insanlarımıza da teşekkürlerimizi yolluyoruz. Nasıl eziyet çektiklerini, nasıl fırtınaya tutulduklarını bana telefonda da anlattılar. Ülkemize hayırlı olsun inşallah.”

Twitter üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım ile de bilim üssünün kurulduğunu duyuran Bakan Varank, “Antarktika’da al sancağımız göndere çekildi. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türkiye’nin beyaz kıtadaki geçici üssünü kurduk.14 bin kilometre uzakta Horseshoe Adası’nda kurduğumuz Türk Bilimsel Araştırma Kampı, bilim insanlarımıza 3 yıl boyunca yaz sezonunda ev sahipliği yapacak.” dedi.