Türk Bilim İnsanlarının Antarktika'daki Çalışmaları

Türk bilim insanlarının Antarktika’daki çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Kıtanın dört bir yanında çalışmalarını devam ettiren araştırmacılarımız, kıtayı açıkhava laboratuvarına çevirdi.

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi geçtiğimiz günlerde başladı. Türk bilim insanları, kıta genelinde yürüttükleri çalışmalarda farklı alanlarda araştırmalar yapıyorlar. Bu alanlar arasında biyoçeşitlilik, canlı bilimleri, ekoloji, deniz bilimleri gibi farklı bilim dalları yer alıyor.

Bölgede bulunan Türk bilim insanlarından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Serçe, kıtadaki zorlu koşullara rağmen rapor edilen bitkiler olduğunu ifade etti. Serçe, "Öncelikle değişik bölgelerden örneklediğimiz bitkilerde biyoçeşitliliğe çalışmak istiyoruz. Daha sonra bazı karşılaştırmalı çalışmalar yaparak ülkemizde yer alan türlerle yakınlık ve farklılıklarını araştırmak istiyoruz.” diye konuştu. Araştırmacılar kıta üzerinden bitki, toprak ve tohum örnekleri de topluyor.

İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sevil Deniz Yakan Dündar, sefer rotası üzerinde dört farklı noktada örnekleme çalışması yapacaklarını açıkladı.

Denizdeki canlılara zarar vermeyen pasif örnekleyiciler kullanılarak yapılacak çalışmaların amacı ise kıtadaki kirletici miktarını tespit etmek olarak açıklandı. Dündar’a göre Antarktika’da bile -insan eli değmemesine rağmen- belli oranda kirletici çıkacak.

İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Burak Karacık ise Antarktika’daki insan kaynaklı kirliliğin izini sürüyor. "Amacımız, Antarktika'daki kirliliği incelemek” diyen Karacık, “Bunun için deniz kabuklularını topluyoruz. Topladığımız deniz kabuklularında insan etkisiyle oluşan kirleticilere bakıyoruz. Ayrıca, dipten çamur alıyoruz ve bu çamur örneklerini inceliyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Doktor Öğretim Üyesi Korhan Özkan ise yaptığı açıklamada, kutup ekosistemlerindeki yoğun değişime ve kutuptaki ekosistemin bu değişime verdiği tepkiyi iyi anlamak için sistemin iyi tanınmasının önemine vurgu yaptı. Özellikle besin ağının üzerinde duran Özkan, "Buradaki amacımız odak ekosistem ve organizmaların besin ağındaki yerini tanımlayabilmek. Örneğin seçilen üreme alanlarında penguen ya da fok kolonilerine uğrayarak buradaki canlıların dışkılarından örnekler alıyoruz. Dışkılarının içindeki DNA kalıntılarından bunların neleri yediklerini daha iyi anlamayı umuyoruz" dedi.

Deniz Biyoloğu Dr. Selahattin Ünsal Karhan ise sefer kapsamında iki araştırma projesinin saha çalışmalarını yürütüyor. Bu projelerden ilki, çevresel DNA metodunu kullanarak biyolojik çeşitliliği araştırmak. Karhan bu konuda "Amacımız Antarktika'nın biyolojik çeşitliliğiyle ilgili bilgi dağarcığını zenginleştirmek, veri tabanını genişletmek" diyor.

İkinci proje ise küçük eklem bacaklılar üzerinde yapılan bir araştırmayı kapsıyor. Çeşitli noktalarda bu canlılardan örnekler topladıklarını belirten Karhan, genetik çeşitlilikler ve popülasyonları arasındaki gen alışverişlerinin inceleneceğini söylüyor.