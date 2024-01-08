Bir zamanlar teknoloji sektörünün "altın şirketi" diyebileceğimiz Gold, aramızdan sessiz sedasız ayrılan teknoloji firmalarından biri. Peki zamanında böylesine bir başarı yakalayan şirket, nasıl oldu da birden hayatımızdan çıktı?

Türkiye’nin teknoloji tutkunlarının uğrak yeri olan Gold, 1991 yılında kurulduğu günden itibaren; bilgisayar, elektronik, telefon, saat, oyun konsolu gibi pek çok ürünü uygun fiyatlarla müşterilerine sunuyordu. Gold, 2014 yılında 59 mağazaya ve 1000'e yakın çalışana ulaşarak Türkiye’nin en büyük teknoloji perakendecisi olmuştu.

Ancak sonraki yıllarda yaşanan ekonomik kriz, rekabet ve borç batağı, Gold’un sonunu getirdi. Peki bu batış hikâyesi nasıl başladı? Gelin, Gold’un kuruluşunu ve kayboluşunu birlikte inceleyelim.

Gold, Ömer Dinç ve Önder Dinç kardeşlerin ortaklığıyla 1991 yılında kuruldu.

İlk mağazası, İstanbul Bahçelievler'de açıldı. Gold, Türkiye’nin teknoloji ihtiyacını karşılamak için yabancı firmaların ürünlerini ithal ediyor, lisans anlaşmalarıyla yerli üretim yapıyor, online alışveriş sitesi hızlıal.com’u kuruyor ve çeşitli iştirakleriyle farklı sektörlere giriyordu.

Gold, 2000’li yıllarda, teknolojiye ilgi duyan genç neslin tercihi hâline geldi. İlerleyen süreçlerde 1,5 milyar TL cirosuyla Türkiye’nin en büyük teknoloji perakendecisi oldu.

Ancak 2015 yılında Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz, döviz kurlarındaki artış, tüketici güveninin azalması, teknoloji sektöründeki rekabetin kızışması, internet alışverişinin yaygınlaşması gibi nedenlerle zor günler yaşamaya başladı.

Peki bu saydığımız sebepler, Gold'u nasıl oldu da bu kadar etkiledi?

Döviz kurlarındaki artış: Döviz kurlarındaki artış, Gold’un maliyetlerini yükseltti ve kar marjını düşürdü. Gold, bu maliyet artışını fiyatlarına yansıtamadı çünkü rekabet ettiği diğer teknoloji perakendecileri, yerli üretim veya lisans anlaşmalarıyla daha uygun fiyatlar sunabiliyordu.

Döviz kurlarındaki artış, Gold’un maliyetlerini yükseltti ve kar marjını düşürdü. Gold, bu maliyet artışını fiyatlarına yansıtamadı çünkü rekabet ettiği diğer teknoloji perakendecileri, yerli üretim veya lisans anlaşmalarıyla daha uygun fiyatlar sunabiliyordu. Tüketici güveninin azalması: Ekonomik kriz, tüketicilerin gelirlerini ve alım gücünü azalttı. Tüketiciler, teknoloji alışverişinde daha tutumlu ve seçici davranmaya başladı. Gold’un sunduğu ürünler, tüketicilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldı. Tüketiciler daha kaliteli, güvenilir, servisli, garantili ve markalı ürünleri tercih etmeye başladı.

Ekonomik kriz, tüketicilerin gelirlerini ve alım gücünü azalttı. Tüketiciler, teknoloji alışverişinde daha tutumlu ve seçici davranmaya başladı. Gold’un sunduğu ürünler, tüketicilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldı. Tüketiciler daha kaliteli, güvenilir, servisli, garantili ve markalı ürünleri tercih etmeye başladı. Teknoloji sektöründeki rekabetin kızışması: Gold, teknoloji sektöründe pek çok rakiple karşı karşıya kaldı. Bu rakipler arasında Teknosa, MediaMarkt, Vatan Bilgisayar gibi büyük teknoloji perakendecileri; hepsiburada.com, n11.com, gittigidiyor.com gibi online alışveriş siteleri; Apple, Samsung, Huawei gibi küresel teknoloji markaları vardı.

Gold, maliyetleri karşılayamadığı için mağazalarını kapatmaya, çalışanlarını işten çıkarmaya, tedarikçilerine ve bankalara olan borçlarını ödeyememeye başladı.

Gold, 2016 yılında, 390 milyon TL borcu olduğunu açıkladı ve iflas erteleme talebinde bulundu. Ancak bu talebi reddedildi ve Gold, 2019 yılında resmen iflas etti. Gold’un internet sitesi gold.com.tr de kapanarak "Çok yakında, yine buradayız" mesajı bıraktı. Ancak bu mesajın gerçekleşmesi pek de mümkün görünmüyor.

Gold’un iflası, Türkiye’deki teknoloji perakende sektöründe bir boşluk yarattı. Bu boşluğu doldurmak için pek çok yeni ve eski teknoloji şirketi harekete geçti. Bunlardan bazıları, günümüzde adlarını sıkça duyduğumuz Teknosa, MediaMarkt ve Vatan Bilgisayar gibi neredeyse her ilde bulunan teknoloji mağazaları.

Türkiye’nin teknoloji sektöründe bir döneme damga vuran Gold, maalesef ki sonunda iflas eden bir marka oldu. Bu bağlamda Gold’un hikâyesi, birçok açıdan girişimciler için önemli dersler barındırıyor desek yanlış olmaz.

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