Telefonunuzu Şarj Ederken Dikkat Etmeniz Gereken 10 Detay

Telefonlarımızı şarj ederken, gerek tehlikeleri ortadan kaldırmak gerekse de pil ömrünü uzatmak için dikkat edebileceğimiz bazı noktalar var. Bugün sizlere, akıllı telefonunuzu şarj ederken dikkat etmeniz gereken 10 önemli detaydan bahsedeceğiz.

Akıllı telefonlarımız son yıllarda inanılmaz oranlarda gelişse de hala şarj konusunda prizlere bağımlılar. Genelde en iyi ihtimalle 2 günde bir telefonu şarja takmamız gerekir. Bunu da genellikle uyuduğumuz saatlere denk getiririz. Peki, akıllı telefonunuzu şarj ederken yaptığınız yanlışları biliyor musunuz? Bugün sizlere, telefonu şarj ederken yapılan yanlışları ve bazı ipuçlarını paylaşacağız.

Bright Side tarafından hazırlanan listede, akıllı telefonları şarj etmenin doğru ve güvenli yolları yer alıyor. Bizler de sizlere telefonunuzu şarj ederken dikkat etmeniz gereken bazı önemli bilgileri bir araya getirdik. Hazırsanız başlayalım:

Şarj ederken dikkat edilecek detaylar

Şarj cihazınızı prizde bırakmayın

Şarj cihazları, telefon bağlı olmasa da çok küçük miktarlarda prizden güç almaya devam eder. Bu durum elektrik faturalarına çok fazla yansımaz, ancak transformatörlerin yavaş yavaş ısınmasına neden olabilir. Özellikle odadaki hava nemliyse, bu olay transformatöre kısa devre yaptırarak yangına dahi neden olabilir. Bu sebeple, mümkünse telefonunuzu şarj ettikten sonra adaptörü prizden çıkarmanız daha güvenli olacaktır.

Telefonunuzu yüzde 100 şarj etmeyin

Akıllı telefonlarda kullanılan lityum-iyon pillerin daha uzun süreler boyunca kullanılabilmesi için bazı ufak tüyolar vardır. Örneğin, bataryaları hiçbir zaman yüzde 100 şarj etmemek bataryanın ömrünü uzatır.

Telefonun şarjını tamamen boşaltmayın

Telefonlarımızdaki lityum-iyon pilleri sonuna kadar doldurmak zararlı olduğu gibi tamamen boşaltmak da zararlıdır. Bataryanın kullanım ömrünü düşüren bu olaya mümkünse izin vermemek her zaman daha doğrusu olacaktır. Telefonunuzun bataryasının sürekli tamamen bitmesine izin veriyorsanız, cihazının pil ömrüne de ciddi zararlar veriyorsunuz demektir.

Telefonunuzu uyurken şarj etmek için bırakmayın

Açık konuşalım, bunu hemen hemen hepimiz yapıyoruz. Bir telefonu şarj etmek için en uygun zaman biz uyuduğumuzda oluşuyor. Yine de normalde en fazla 2 saatte şarj olabilen telefonları saatlerce prizde bırakmış oluyoruz. Normalde günümüzdeki telefonların akım kontrolü var, yani şarj bittiğinde telefona sürekli elektrik göndermiyor, ancak telefon şarj olurken de enerji harcadığı için, ufak çaplı da olsa sürekli olarak elektrik akımı geçebiliyor. Bu da pilin şarj döngüsüne zarar verebilir. Ayrıca, telefonu gece şarj etmek, aşırı ısınma gibi durumlarda anında müdahale edemememize neden olabilir.

Telefonu şarj olurken kullanmayın

Şarj etmeye çalışırken telefonunuzu kullanırsanız, cihazın piline aşırı yükleme yapabilirsiniz. Normalde ya şarj olan ya da şarj tüketen telefonunuz, siz kullandığınızda iki işlemi de aynı anda yapmaya çalışıyor. Bu da bazı durumlarda pilin aşırı gerilmesine yol açabilir.

Batarya yüzde 20’nin altında olmayan şarj etmeyin

Evet, çok yükseğe çıkarmayın, çok aşağı indirmeyin gibi öneriler hepimizi biraz sıkabiliyor, ancak sağlıklı bir pil ömrü için dikkat edilmesi gereken bazı hususlara da değinmemiz lazım. Bir telefonun bataryasının tamamen boşalmaması gerekiyor, ancak şarj ömrünün ortalarındayken şarj etmekte batarya için çok da hoş bir tecrübe değil. Bataryanın uzun ömürlü olması için, telefonunuzun en üst ve en alt noktaya ulaşmadan bataryasını uzun süreli kullanmamız gerekiyor. Yani, telefonun şarjı yüzde 70’deyken şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir. Bunun yerine, telefonunuz yüzde 10 - 20 arasındayken şarja takıp yüzde 95-98 arasına kadar şarj etmek, batarya sağlığı için çok daha uygun olacaktır.

Şarj halinde telefon kılıflarını kullanmayın

Bir batarya şarj olurken, aynı zamanda ısı da yaymaya başlar. Telefonunuzu bir kılıfla birlikte şarj ettiğinizde ise oluşan ısıyı hapsetmiş olursunuz Bu durum hem bataryaya hem de telefonun diğer donanımlarına zarar verebilir. Eğer telefonunuz şarj halindeyken çok fazla ısınıyorsa, şarj olurken kılıf kullanmamayı veya ısıyı atabilen uygun bir kılıfı tercih edebilirsiniz.

Yan sanayi şarj cihazlarından uzak durun

Akıllı telefonlar, her zaman yanlarında özel bir şarj adaptörü ile gelirler. Bu adaptörler bozulunca da yan sanayi olarak nitelendirebileceğimiz ucuz adaptörlere yöneliriz. Bu adaptörler telefonunuza zarar verebilir. Ayrıca, adaptör yan sanayi olmasa dahi telefonunuza zarar verme ihtimali bulunuyor. Elinizde, başka bir telefon için üretilen şarj adaptörü olabilir. Bu adaptörün sağladığı güç, fazla veya az olabilir. Bu durum ise aşırı ısınma veya çok yavaş bir yükün ortaya çıkmasını sağlayabilir. Bu sebeple, telefonunuzun şarj adaptörünü bozsanız veya kaybetseniz dahi, yine kendi telefonunuzun orijinal şarj adaptörünü almayı tercih etmenizi öneriyoruz.

Pile yardımcı olduğu iddia edilen uygulamalara dikkat edin

Ücretsiz pil izleme uygulamaları, performansını izlemek için faydalı olabilir, ancak bu noktada uygulamaların da önemi büyük. Özellikle bilinmeyen kaynaklar tarafından geliştirilen uygulamalar, pili zorladığı gibi telefona da reklam indirebilir. Bu sebeple, indirdiğiniz uygulamaların güvenli geliştiriciler tarafından geliştirildiğinden emin olmamız gerekiyor.

Telefonu dizüstü bilgisayarınızla şarj etmek daha yavaş

Dizüstü bilgisayarlar, genellikle telefonlarımızı şarj etmek için kullandığımız güç kaynakları olabiliyor. Bazen önemli ölçüde hayat da kurtarabiliyor, ancak adaptöre sahip olmadığı ve güç akımı daha düşük olduğu için telefonu hızlı bir şekilde şarj edemez. Eğer telefonunuzu hızlı bir şekilde şarj etmek istiyorsanız, kaliteli bir adaptörle prize bağlamanız gerekiyor.