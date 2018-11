Telefonunuzun tüm özelliklerini kullandığınızı mı düşünüyorsunuz. Emin olun Google'ın Android Pie içine yerleştirdiği ve sizin henüz keşfedemediğiniz bazı özellikler bulunuyor.

Google, Google I/O 2018’de tanıtımını gerçekleştirdiği Android 9.0 Pie ile birlikte çoğu kişiye göre şu ana kadar tanıtılmış en iyi Android sürümünü tüketicilerin beğenisine sundu. Pixel, OnePlus 6 ve Essential Phone kullanıcıları Android Pie güncellemesi ile birlikte yeni Android sürümünün özelliklerinden faydalanmaya başlamış olsalar da kullanıcıların fark edemediği bazı gizli özellikler de yok değil.

1- Geliştirici Seçeneklerine Erişim

Android Pie, Google’ın hala üzerinde çalıştığı fakat tüm kullanıcılara sunulmayan pek çok özellik ile doludur. Ancak bu özellikler henüz geliştirme aşamasında olduğundan Google, yalnızca geliştiricilerin ve beta aşamasında olan özellikleri test etmek isteyen kullanıcıların erişimine açıyor.

Eğer Android Pie’da bulunan Geliştirici Seçenekleri’ne erişmek isterseniz öncelikle Ayarlar menüsünü açın. Sistem ayarlarını açtıktan sonra ‘Telefon Hakkında’ seçeneğine dokunun. Yapı numarası seçeneğini bulun ve ekranda ‘Artık bir geliştiricisiniz’ yazısını görene kadar bu seçeneğe 5 kez dokunun.

2- Çentik Ekleme ve Kaldırma

Geliştirici Seçenekleri’ni açtıktan sonra artık çok ama çok daha özgür bir işletim sistemine sahipsiniz. Dilerseniz Geliştirici Seçenekleri menüsüne girerek telefonunuza yazılımsal bir ya da iki çentik ekleyebilir. Çerçeveli ya da çerçevesiz telefonunuzda çentikli telefon deneyimi yaşayabilirsiniz.

3- Tek Ekranda İki Uygulama

Aslına bakacak olursanız bu çok da gizli bir özellik değil. Fakat çoğu kullanıcı özelliği nasıl kullanacağını bilmiyor. Ana ekran çubuğunu yukarı kaydırarak uygulama listenizi açın. Ardından bölünmüş ekran seçeneğini görene kadar açmak istediğiniz uygulamanın simgesinde parmağınızı basılı tutun. Ardından aynı şeyi açmak istediğiniz ikinci uygulama için de yapın. Ancak her uygulamanın bölünmüş ekranı desteklemediğini unutmayın.

4- Always on Display

OLED ekrana sahip her telefon Always on Display’i destekleyebilir. Ayarlar’dan Ekran ayarlarını açın. Gelişmişe girin ve buradan Always on Display özelliğini açın. Bu özellik sayesinde ekranınız kapalı olduğunda dahi kritik bildirimleri ve saat, tarih gibi bilgileri cihaz ekranında görebileceksiniz.