Hem kullanışlı, hem faydalı, hem de bedava. Geride bıraktığımız Ekim ayının en iyi bedava uygulamalarına bir dönüp bakma zamanı.

Her ay yüzlerce, binlerce yeni uygulama çıkıyor. Bu uygulamalar arasında en iyisini bulmak her zaman kolay değil. Gözden kaçmış olma ihtimaline karşılık geçen ayın en iyi bedava uygulamalarını sizler için listeledik.

Tasty

Tasty'nin videolarına mutlaka denk gelmişsinizdir. Bu harika videolarda kısa sürede müthiş lezzetlerin tarifleri veriliyordu. Tasty'nin artık bir uygulaması var, bu uygulama sayesinde detaylı tariflere ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca yemek yapmayı size adım adım öğreten bu programda beğendiğiniz tarifleri kaydedebiliyorsunuz. Uygulamada reklam yok, uygulama içi satın alma yok, tamamen bedava.

UnApp

Ne kadar çok kullanmadığınız uygulama olduğunu düşünüp, sonra silmeye üşendiğiniz oldu mu hiç? Sizin için bu işi çok daha kolaylaştıracak bir uygulama var: UnApp. UnApp, cihazınızın rootlanmasına vs gerek kalmadan seçtiğiniz uygulamaları çok hızlı bir şekilde kaldırmanızı sağlayan bir uygulama. Koyu arayüz seçeneği de olan uygulamada uygulama içi satın alımlar mümkün ama mecburi değil.

Remote Fingerprint Unlock

"Uzaktan Parmak İziyle Açma " isimli bu uygulama, cep telefonlarımızın parmak izi okuyucularıyla bilgisayarımızı açmamızı sağlıyor. Bunun için tek yapılması gereken bilgisayar ile telefon arasında eşleşme oluşturmak. Bu basit süreç boyunca uygulama içinde yönlendiriliyorsunuz zaten.

Stories

Bu uygulama sayesinde günlük ya da ajanda tutmak mümkün. Diğer uygulamalardan farklı olarak bu uygulamada bir şeyleri yaptıkça zaman çizginize ekliyorsunuz, tıpkı sosyal medya uygulamaları gibi. Bu tasarım sayesnde her şey çok temiz şekilde gözüküyor. Uygulamaya parmak izi koruması ya da şifre koyabiliyorsunuz.

Three.do

Three.do, temelde bir hatırlatma uygulaması. Hatırlatılacak şeyleri ise üç parametreye ayırıyor: Kim, ne, ne zaman. Ekrana tavsiye kartları koyan uygulamada isterseniz kendi hatırlatma kartlarınızı da yapabiliyorsunuz. Bunun için bir karta üç kere dokunmanız yeterli.