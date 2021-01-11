Telegram'ın geliştiricisi Pavel Durov, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Donald Trump'ın Twitter'dan yasaklanması ve senato binası baskınının organize edildiği düşünülen Parler isimli uygulamanın uygulama mağazalarından kaldırılmasına atıfta bulunan Durov, Google ve Apple'ın da diğer şirketler kadar tehlikeli olduğunu savunuyor.

WhatsApp'ın kullanıcı verilerini Facebook ve türevleri ile paylaşacağını açıklamasından sonra kullanıcılar, WhatsApp alternatifi olan uygulama arayışına girdiler. Kimi kullanıcılar Telegram ve Signal gibi uygulamaları ön plana çıkarırken kimi kullanıcılar ise yerli bir anlık mesajlaşma uygulaması arayışına girdiler. Konuyla ilgili tartışmalar tüm hızıyla devam ederken Telegram'ın geliştiricisi olan Pavel Durov, ortalığı daha da kızıştıracak bir açıklama yaptı.

Durov tarafından yapılan açıklamalara göre yaşanan olay, başka bir gerçeği de gözler önüne sermiş oldu. Bu gerçek, herhangi bir şirketin tekel haline gelmesinin doğal sonuçlarıydı. Buna örnek olarak da Twitter'ın Donald Trump'ı kalıcı olarak engellemesini gösteren Telegram yaratıcısı, Apple ve Google'ın da diğer şirketler kadar tehlikeli olabileceğini ifade ediyor.

"En tehlikelisi Apple, Android kullanmak daha mantıklı"

ABD, geçtiğimiz hafta çok ilginç olaylara ev sahipliği yaptı. Donald Trump, 6 Ocak'ta yaptığı bir miting sonrasında ülkeyi karıştırdı. Trump yanlılarının senato binasını basma girişimleri ve çıkan arbede neticesinde yaşanan can kayıpları, tüm dünyanın gözünü ABD'ye çevirdi. Söz konusu baskın girişiminin Parler isimli bir uygulama üzerinden organize edildiği iddiaları, Apple ve Google'ı harekete geçirdi. Teknoloji devleri Google ve Apple, Parler'i kendi uygulama mağazalarından kaldırdılar. Telegram'ın yaratıcısı ise bunun aslında ne kadar tehlikeli olduğuna vurgu yapıyor.

Pavel Durov'un yaptığı açıklamalara göre Apple, teknoloji şirketlerinin en tehlikelisi. Bunun nedeniyle milyonlarca kullanıcının, her an bir kısıtlamayla karşı karşıya kalabilecek olmaları. İşte bu yüzden Apple'ı "en tehlikeli" olarak nitelendiren Durov, Android kullanılmasının daha mantıklı olabileceğini söylüyor. Peki Pavel Durov'u böyle düşünmeye iten şey ne? Neticede Android ekosistemi de Google liderliğinde...

Android'in açık kaynak yapısı, kısıtlamalardan kurtarabilir

Android ekosisteminin en önemli özelliği, açık kaynak kodlu olması. Yani geliştiriciler, bu Android üzerinde diledikleri gibi değişiklikler yapabilirler. Ayrıca iOS ekosistemine harici bir kaynaktan uygulama yüklemek, kırılmamış cihazlarda mümkün değil. Ancak Android ekosisteminde böyle bir şey söz konusu değil. Her kullanıcı, Google Play Store ya da diğer uygulama mağazaları haricinde edindiği bir APK dosyasını, telefonuna yükleyerek kullanmaya devam edebilir. İşte Pavel Durov'un kastettiği şey de tam olarak bu. Android ekosisteminin alternatiflere açık olması, kısıtlamaların bypass edilmesini sağlayabilir.