Telegram, Okul Saldırılarının Ardından TBMM'ye Çağrılacak!

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, okul saldırılarının ardından Telegram'ın TBMM'ye çağrılacağını açıkladı.

Maalesef son 2 gündür Türkiye’yi sarsan olaylar yaşanıyordu. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda silahlı saldırılar gerçekleşmiş, birçok vatandaş hayatını kaybetmişti. Bunun ardından ise dijital platformların bu saldırılardaki rolleri yeniden gündeme geldi. Telegram da bu konuda en çok tartışılan uygulamalardan biriydi. Olayların ardından bazı rahatsız edici gruplar ortaya çıkmış, gruplar kapatılmış, birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmalar devam ederken bugün ise Telegram ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas tarafından tv100’e yapılan açıklamada Telegram’ın TBMM’ye çağrılacağı açıklandı.

15 gün içinde meclise çağrılacak, denetim ve önlemler ile ilgili görüşmeler gerçekleştirilecek

Elmas, açıklamada Telegram’ı 15 gün içinde meclise çağıracaklarını belirtti. Denetim sistemleri ve önlemleri ile ilgili görüşmeler gerçekleştireceklerini, cevaplardan tatmin olmazlarsa kendi önlemlerini talep edeceklerini belirtti. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Telegramı 15 gün içinde komisyona çağıracağız. Herkesin konuştuğu o mesajları tek tek soracağız. Denetim sistemleri nedir, hangi önlemleri alıyorlar, insan sağlığına, ruh sağlığına, toplumsal olaylara karşı hangi önlemleri ve filtreleri alıyorlar tek tek cevap isteyeceğiz. Tatmin olmazsak onlardan kendi önlemlerimizi talep edeceğiz ve buna göre bir yol haritası çizeceğiz."

