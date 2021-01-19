Telegram’ın Topladığı Bilgilerinizi Nasıl Öğrenirsiniz?

WhatsApp’ın tartışmalı kullanıcı sözleşmesi sonrası pek çok kullanıcının yöneldiği Telegram sohbet uygulaması da kullanıcı hakkında bazı veriler topluyor. Telegram’ın kullanıcı hakkında topladığı kişisel verileri nasıl öğrenirsiniz sorusunu yanıtladık ve uygulamanız gereken adımları tüm detaylarıyla anlattık.

WhatsApp’ın son yayınladığı ve tüm kullanıcıların kabul etmesini zorunlu kıldığı kullanıcı sözleşmesi sonrası kullanıcılar, alternatif sohbet uygulamalarına yöneldiler. Bu uygulamalardan biri olan Telegram hakkında dikkat etmeniz gereken noktaları burada anlatmıştık. Telegram da tıpkı diğer pek çok mobil uygulama gibi kullanıcı hakkında bazı önemli verileri topluyor. Söz konusu verilerin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.

Peki, Telegram’ın hakkınızda topladığı verileri nasıl öğrenirsiniz? WhatsApp gibi Telegram da kullanıcı hakkında topladığı verilerin neler olduğunu kullanıcı ile paylaşmaktan çekinmiyor. Ancak bu verileri öğrenmek için Telegram masaüstü versiyonun bilgisayarınızda yüklü olması gerekiyor. Telegram masaüstü versiyonu yükledikten sonra Ayarlar sayfası üzerinden hesap bilgileri raporunuza kolayca ulaşabilirsiniz.

Telegram’ın topladığı verilere nasıl ulaşılır?

Adım #1: Buradan Telegram masaüstü versiyonunu indirin ve kurulumu tamamlayın.

Buradan Telegram masaüstü versiyonunu indirin ve kurulumu tamamlayın. Adım #2: Telegram hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Telegram hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Ekranın sol üst köşesindeki üç çizgi butonuna tıklayın.

Ekranın sol üst köşesindeki üç çizgi butonuna tıklayın. Adım #4: Menüden Ayarlar sayfasını açın.

Menüden Ayarlar sayfasını açın. Adım #5: Gelişmiş seçeneğine tıklayın.

Gelişmiş seçeneğine tıklayın. Adım #6: Telegram Verisini Dışa Aktar seçeneğine tıklayın.

Telegram Verisini Dışa Aktar seçeneğine tıklayın. Adım #7: Görmek istediğiniz veri noktalarını seçin.

Görmek istediğiniz veri noktalarını seçin. Adım #8: Dışa Aktar butonuna tıklayın.

Dışa Aktar butonuna tıklayın. Adım #9: Verilerinizin boyutuna göre değişen bir sürede işlem tamamlanacak.

Verilerinizin boyutuna göre değişen bir sürede işlem tamamlanacak. Adım #10: Verilerimi Göster butonuna tıklayın.

Verilerimi Göster butonuna tıklayın. Adım #11: İndirdiğiniz tüm verileri bilgisayarınıza indirilen DataExport dosyasında görebilirsiniz.

Adım #1: Telegram masaüstü versiyonunu indirin ve kurulumu tamamlayın:

Telegram’ın hakkınızda topladığı verileri görmek için masaüstü versiyon üzerinden işlem yapmalısınız. Bunun nedeni görmek istediğiniz verilerin bir dosya olarak gönderilmesi ve her mobil cihazda açılmayacak dosyalardan oluşmasıdır.

Adım #2: Telegram hesap bilgilerinizle giriş yapın:

Telegram masaüstü versiyonu indirip kurulumu tamamladıktan sonra hesap bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz. Hesap bilgileriniz yerine QR kod ile giriş yapmanız da mümkün. Bunun için Telegram mobil uygulamasının Cihazlar sayfası üzerinden bilgisayar ekranında göreceğiniz kodu okutmanız yeterli olacaktır.

Adım #3: Ekranın sol üst köşesindeki üç çizgi butonuna tıklayın:

Telegram masaüstü versiyona giriş yaptıktan sonra sizi standart bir sohbet uygulaması ekranı karşılayacak. Telegram’ın hakkınızda topladığı bilgilere ulaşmanın ilk adımı olarak ekranın sol üst köşesinde bulunan alt alta üç çizgi butonuna tıklayarak hesap menüsünü açın.

Adım #4: Menüden Ayarlar sayfasını açın:

Hesap menüsü üzerinden yeni grup oluşturma, yeni kanal açma, kişilerinize ve aramalarınıza ulaşma, arayüzü gece moduna alma gibi işlemler yapabilirsiniz. Ayarlar seçeneği ile Telegram hesap ayarlarınızı düzenleme sayfasına ulaşırsınız.

Adım #5: Gelişmiş seçeneğine tıklayın:

Ayarlar sayfası üzerinden profil düzenleme, bildirimleri ayarlama, gizlilik ve güvenlik ayarları düzenleme, sohbet ayarlarını kişiselleştirme gibi Telegram hesabınız ile ilgili tüm işlemleri yapabilirsiniz. Verilerinize ulaşmak için Gelişmiş seçeneğine tıklayın.

Adım #6: Telegram Verisini Dışa Aktar seçeneğine tıklayın:

Gelişmiş Ayarlar sayfası, Telegram hesap ayarlarınız ile ilgili çok daha detaylı işlemler yapmanıza olanak sağlar. Çoğu zaman bu sayfadaki işlemlere standart bir kullanım sırasında ihtiyaç duymazsınız ancak verilerinize ulaşmak için Telegram Verisini Dışa Aktar seçeneğine tıklamalısınız.

Adım #7: Görmek istediğiniz veri noktalarını seçin:

Telegram Verisini Dışa Aktar seçeneğine tıkladığınız zaman açılan Verilerinizi Dışa Aktarın ekranında Telegram tarafından toplanan verilerin kısa bir özetini görmüş olursunuz. Buradan indirmek istediğiniz tüm verilerinizi seçebilirsiniz.

Adım #8: Dışa Aktar butonuna tıklayın:

Verilerinizi Dışa Aktarın ekranı üzerinden Telegram’ın hakkınızda topladığı verileri gördükten ve hangilerini indirmek istediğinizi seçtikten sonra ekranın en altında bulunan Dışa Aktar butonuna tıklayın. İşleme devam etmek istemiyorsanız İptal butonuna tıklayabilirsiniz.

Adım #9: Verilerinizin boyutuna göre değişen bir sürede işlem tamamlanacak:

Verilerinizi Dışa Aktarın ekranı üzerinden indirmek istediğiniz verileri seçtikten ve Dışa Aktar butonuna tıkladıktan sonra verilerinizin düzenlemesi ve bir dosya haline getirilmesi işlemi başlayacak. Bu işlemin uzunluğu, verilerinizin boyutuna göre değişecektir. İşlemi tamamlamak istemiyorsanız Durdur butonuna tıklayabilirsiniz.

Adım #10: Verilerimi Göster butonuna tıklayın:

Telegram tarafından toplanan verileriniz düzenlendikten ve bir dosya haline getirildikten sonra işlemin tamamlandığına dair bir ekran karşınıza çıkacak. Verilerimi Göster seçeneği ile indirmiş olduğunuz verilere ulaşabilirsiniz.

Adım #11: İndirdiğiniz tüm verileri bilgisayarınıza indirilen DataExport dosyasında görebilirsiniz:

Verilerimi Göster butonuna tıkladığınız zaman Telegram tarafından bilgisayarınıza indirilen DataExport dosyası açılacak. Buradan dosyalar halinde verilerinize ulaşabilirsiniz. Eğer DataExport dosyası açılmıyorsa bu dosyaya İndirilenler klasöründeki Telegram Desktop klasörü üzerinden ulaşabilirsiniz.

Telegram hangi verilerinizi topluyor?

Kullanıcı adınız.

Telefon numaranız.

Profil fotoğraflarınız.

Telegram ile senkronize ettiğiniz kişileriniz.

Kişisel sohbetleriniz.

Bot sohbetleriniz.

Gizli grup ve kanal sohbetleriniz.

Genel grup ve kanal sohbetleriniz.

Fotoğraflarınız, videolarınız, sesli ve görüntülü mesajlarınız.

Beta verileriniz.

Telegram tarafından toplanan verilerinizi Telegram Verisini Dışa Aktar seçeneğine tıkladığınız zaman ayrıntılı olarak görebiliyorsunuz. Telegram’ın hakkınızda topladığı verilerin çokluğu sizi şaşırtabilir çünkü şüphe duyulan WhatsApp bile bu kadar çok kullanıcı verisi toplamıyor.

Bu durumun en büyük nedeni Telegram’ın E2E uçtan uca protokolünü yalnızca gizli görüşmelerde kullanıyor olması. Yani gizli bir oturum üzerinden görüşme yapmıyorsanız yaptığınız tüm görüşmeler Telegram sunucularından geçiyor. Artık bu durumun ne kadar güvenli olduğu sizin takdirinize kalmış.

WhatsApp kullanıcı sözleşmesi sonrası pek çok kullanıcının geçiş yaptığı Telegram sohbet uygulaması tarafından toplanan verilerinizi nasıl öğrenirsiniz sorusunu yanıtladık ve uygulamanız gereken işlemleri adım adım anlattık. Telegram’ın topladığı kullanıcı verileri hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.