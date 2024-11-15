Samsung, Galaxy S25 serisinde yapacağı geliştirmeler arasına temel model için RAM geliştirmesi de eklemiş gibi görünüyor.

2024 yılının artık sonlarına geldik. Samsung'un alışılageldik takvimine göre yaklaşık iki ay içerisinde firmanın yeni amiral gemisi serisi olan Samsung Galaxy S25 serisini göreceğiz. Güney Koreli teknoloji devi elbette ki bu modelde önemli geliştirmeler yapıyor. Bu geliştirmeler arasında daha hızlı işlemci, daha fazla yazılım özelliği, daha gelişmiş kamera ve daha gelişmiş yapay zekâ araçları yer alıyor.

Bütün bu özellik artışları elbette cihazın RAM'i üzerinde bir yük oluşturuyor. Bu durumun farkında olan Samsung, Galaxy S25 serisi ile birlikte temel modelden itibaren 12GB RAM seçeneği sunmaya başlayacak.

Ultra modelin RAM'i 16GB'ı bulacak

Kore pazarında satışa çıkacak olan temel model, Geekbench veri tabanında görüntülendi. Burada yer alan bilgilere göre cihazın üzerinde 12GB RAM (10.97GB tespit edilen) bulunuyor. Galaxy S24 serisinde ise temel modelde 8GB RAM yer alıyordu.

Söylentilere göre Galaxy S25+ modelinde de 12GB RAM yer alacak. Galaxy S25 Ultra ise 12GB ve 16GB RAM'e sahip varyantlar ile piyasaya sürülecek. Geekbench'te yer alan diğer bilgilere göre yeni amiral gemisi seride Snapdragon 8 Elite sekiz çekirdekli işlemci ve Android 15 işletim sistemi (muhtemelen One UI 7.0 arayüzü ile) bulunacak. Telefon tek çekirdek performansında yüzde 15, çoklu çekirdek performansında ise yüzde 30 daha hızlı olacak.