Tenet'in Küresel Hasılatı 350 Milyon Dolara Yaklaştı

Christopher Nolan'ın koronavirüs pandemisine rağmen vizyona giren son filmi Tenet'in dünya genelindeki hasılatı 350 milyon dolara yaklaştı. Film, ABD'deki sekizinci hafta sonunda 1,3 milyon dolar gelir elde etti.

Geçtiğimiz dönemlerde vizyona giren Christopher Nolan imzalı Tenet, bu hafta sonu dünya genelinde 61 küresel pazarda 4,6 milyon dolar daha kazandı. ABD genelinde 1801 salonda gösterimde olan film, hafta sonunda ülkedeki bilet satışlarından 1,3 milyon dolar elde etti ve sekizinci hafta sonunda bir önceki haftaya kıyasla %15'lik bir düşüş gösterdi.

Son rakamlarla birlikte yurt içi hasılatı 52,5 milyon dolara çıkan Tenet'in, bu hafta içerisinde 2006 yapımı Prestige'in yurt içinde elde ettiği 53,1 milyon dolarlık hasılatı geride bırakacağı düşünülüyor. Küresel pazara baktığımızda dünya genelindeki hasılatını 341,4 milyon dolara çıkaran film, bazı bölgelerde hâlâ ilgi görmeyi başarıyor.

Tenet, küresel pazarda ne durumda?

Tenet'in en çok ilgi gördüğü ülkelerin başında 66 milyon dolarlık gişe gelirleri ile Çin geliyor. Bununla birlikte 23 milyon dolar ile Japonya, 22 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 19 milyon dolar ile Fransa ve 18 milyon dolar ile Almanya, Tenet'in en çok hasılat elde ettiği ülkeler arasında bulunuyor.

Toplamda 677 milyon dolar hasılat yapan Interstellar (Yıldızlararası) bile 2014/2015'te Birleşik Krallık'ta 'yalnızca' 34 milyon dolar kazanmıştı. Bu noktada Birleşik Krallık'ta pandemiye rağmen Interstellar'a yakın sonuçlar elde eden Tenet, Japonya'da ise Interstellar'ın elde ettiğinin iki katından daha fazla hasılat elde etmiş durumda.

Pandemi olmasaydı Tenet, muhtemelen yurt dışında yaklaşık 400 milyon dolar ve ABD'de 165 milyon dolar ile 565 milyon dolarlık bir hasılat elde ederdi. Ancak şu anki 341,4 milyon dolarlık küresel hasılat, filmi 2013'ün sonunda vizyona giren Gravity'den bu yana en büyük canlı aksiyon Hollywood orijinallerinden biri yapıyor.