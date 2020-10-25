Netflix, platformda yayınlanan Türk dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Netflix'te yayınlanacak olan ilk Türk komedi dizisi olan 50M2 yani Elli Metrekare dizisi, konusu ve oyuncuları ile oldukça dikkat çekiyor. Sizin için Netflix’in yeni Türk dizisi 50M2 oyuncuları, konusu, vizyon tarihi ve fragmanı hakkında bilmeniz gereken tüm detayları anlattık.

"Netflix Türkiye’den çekiliyor mu, diziler iptal mi oluyor?" söylentileri arasında çekimlerine başlanan, araya giren pandemi süreci nedeniyle aksasa da çekimleri başarıyla tamamlanan 50M2 dizisi, Netflix’te yayınlanacak olan ilk Türk komedi dizisi olacak. 50M2 dizisi ilk duyurulduğu günden beri tüm izleyicilerde bir heyecan dalgası yaratmayı başaran ve gelmesi dört gözle beklenen bir dizi.

50M2 dizisi kara komedi türünde, absürd sahneleri ağır basan bir dizi olacak. Özellikle Leyla ve Mecnun dizisi hayranlarını Netflix platformuna kilitleyecek bir konuya sahip olan dizi, aynı zamanda komedi konusunda usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekmeyi başardı. Sizin için Netflix’in yeni Türk dizisi olan 50M2 dizisinin oyuncuları, konusu, yayın tarihi ve fragmanı hakkında bilmeniz gereken tüm detayları anlattık.

50M2 oyuncu kadrosunda kimler var?

50M2 dizisinin hem oyuncu kadrosu hem de kamera arkası ekibi, izleyicilerin duyunca heyecanlanacağı isimlerden oluşuyor. Dizinin senaryosu, Leyla ve Mecnun dizisi ile izleyicinin gönlünde taht kurmuş senarist, yazar Burak Aksak tarafından kaleme alındı.

50M2 dizisinin yönetmen koltuğunda ise Düğün Dernek, Çalgı Çengi, İşler Güçler, Kardeş Payı gibi izleyiciyi kahkahalara boğan dizi ve filmlerin yönetmeni Selçuk Aydemir oturuyor. Yazar ve yönetmen bile dizi hakkında pek çok kişiyi heyecanlandırmayı başarıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Kürşat Alnıaçık, Cengiz Bozkurt, Tolga Tekin, Yiğit Kirazcı, Özgür Emre Yıldırım, Tuncay Beyazıt, Tuğçe Karabacak, Hasan Yalnızoğlu ve Murat Kılıç gibi birbirinden usta ve sevilen oyuncular yer alıyor.

Komedinin en absürd hali:

50M2 dizisinin türü kara komedi olarak geçiyor. Yani Leyla ve Mecnun dizisinde olduğu gibi 50M2 dizisini izlerken de karşımıza görünce kahkahalara boğulacağımız karakterler, mekanlar ve olaylar çıkacak. Burak Aksak ve Selçuk Aydemir’in bu konuda başarılı işlere imza attığı biliniyor.

Dizi, yer altı dünyasının gizemli tetikçilerinden olan Gölge adında karakterin babası gibi gördüğü Servet’in ona ihanet etmesiyle başlıyor. Gölge bunun üzerine kaçarak kendisini küçük bir mahallede, elli metrekarelik bir terzi dükkanında buluyor. Ortalık yatışana kadar burada kalmaya karar veren Gölge için işler hiç de planladığı gibi gitmiyor.

Gölge, bu küçük dükkanda kimsenin dikkatini çekmeden bir süre yaşamak isterken mahalleli, Gölge’yi kısa zaman önce ölen dükkanın sahibi terzi amcanın oğlu zannediyor. Zaten gizlenmek isteyen karakterimiz de bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeyerek mahallelinin arasına karışıyor. Zaman geçtikçe terzinin oğlu rolünü iyice benimseyen Gölge’nin gizlenme macerası, iç çatışmalarla dolu bir kendini bulma yolculuğuna dönüşüyor.

50M2 dizisi, konusu itibariyle izleyiciye sıcak bir mahalle atmosferi, aksiyon dolu macera sahneleri, olmazsa olmaz bir gençlik aşkı ve tüm bunların arasında kalmış bir insanın var oluşunu sorgulamasını sunacak. Netflix’te yayınlanan Türkiye’nin ilk komedi dizisi 50M2, izleyiciyi pek çok açıdan tatmin edecek bir yapım olacağa benziyor.

50M2 ne zaman yayınlanacak?

2020 yılının ilk aylarında çekimlerine başlanan 50M2, farklı ülkelerde çekimleri süren pek çok yapım gibi tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisinden etkilendi ve çekimlerine süresiz olarak ara verildi. Ancak bu ara uzun sürmedi ve dizinin çekimleri geçtiğimiz aylarda başarılı bir şekilde tamamlandı.

Çekimleri tamamlanmış olan 50M2 dizisinin tüm dünyada 27 Ocak 2021 tarihinde Netflix platformu üzerinden izlenmeye başlaması bekleniyor. Bu tarih elbette şu an için doğru olduğu kabul edilen bir bilgidir. Netflix’in aylık olarak yeni yapımları gösterdiği tanıtımda 50M2 dizisini görene kadar tüm sürprizlere açık olmak gerekiyor.

Sizin için Netflix’in ilk Türk komedi dizisi 50M2 yani Elli Metrekare dizisinin oyuncuları, konusu, yayın tarihi ve fragmanı hakkında bilmeniz gereken tüm detayları anlattık. Netflix’te yayınlanan Türk dizilerinin sayısının ve içerik kalitesinin giderek artması, platformun Türk izleyicisini kendisine bağlamak için oldukça başarılı adımlar attığını gösteriyor.