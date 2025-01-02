Tesla, 2024 yılı verilerine göre üretim ve teslimat sayılarında düşüş yaşadı. Artan rekabet, şirketin yıllık satışlarını etkiledi.

Tesla, 2024 yılına ait üretim ve teslimat verileri ile dikkatleri üzerine çekti. Elektrikli araç pazarındaki artan rekabet şirketin yıllık satışlarında ilk kez düşüş yaşanmasına yol açtı.

Tesla, 2024 yılında 1.77 milyon araç üretirken, teslimat sayısı 1.79 milyon ile geçtiğimiz yıla göre yüzde 1’lik bir azalma gösterdi. Üretimde ise yüzde 4’lük bir düşüş görüldü. Tesla enerji depolama alanında da 31.4 GWh'lik bir kapasite sundu. Şirket, dördüncü çeyrekte ise 495.570 araç teslimatı yaparak rekor kırıldığını duyurdu. Ancak yıl genelinde yaşanan üretim ve teslimat düşüşü şirketin beklentilerinin altında kalmasına yol açtı.

Elektrikli araç pazarındaki artan rekabet etkiledi

Tesla, 2024 yılı için hedeflediği teslimat sayısını tutturamadı. Wall Street analistlerinin 504.800 araç teslimatı beklentisiyle karşılaştırıldığında, şirket bu hedefin gerisinde kaldı. Tesla CEO'su Elon Musk, yıl başında, artan rekabet ve şirketin eski araç modellerine olan talebin azaldığını belirterek bu faktörlerin performans üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını ifade etmişti. Öte yandan Çin'deki güçlü yerli üretim ve BYD gibi rakiplerin pazar paylarını artırması, Tesla'nın küresel pazarda karşılaştığı zorlukları derinleştiren unsurlar arasında yer alıyor.

Tesla'nın 2024 yılı sonundaki performansı, şirketin geleceği hakkında endişeleri artırdı. 2025'te daha uygun fiyatlı araçlar ve otonom sürüş özellikli Cybercab gibi projeler, büyük zorluklarla karşı karşıya. Ayrıca Çin'deki gelişmeler ve olası hükümet değişiklikleri, Tesla'nın stratejilerini etkilemeye devam edecek ve şirketin büyüme planlarını şekillendirecek gibi görünüyor.