Tesla Türkiye yöneticilerinden Emir Tunçyürek, şirketin yakında ülkemizde takas desteği sunmaya başlayabileceğinin sinyallerini verdi.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden olan Tesla, 2023’te resmen ülkemizde satışlara başlamıştı. Büyük ilgi gören marka, Model Y aracı ile karşımıza çıkıyordu. Ayrıca Türkiye’ye özel hamleler de yapıyordu.

Şimdi ise ülkemize yakında kullanıcıları sevindirecek bir sistem gelebileceğinin sinyalleri verildi. Açıklama, direkt olarak Tesla Türkiye’nin Operasyon Müdürü Emir Tunçyürek’ten geldi.

Takas sistemi geliyor

X’te Tesla’nın Türkiye’deki resmî topluluğu üzerinden Tunçyürek’e bir soru yöneltildi. Bu soruda bir kullanıcı, Tesla Türkiye’nin bir takas desteği sunup sunmadığına dair bir soruyu yöneticiye yöneltti.

Tesla Türkiye yöneticisi, bu soruya, “Henüz olmasa da çalışmalarımız arasında.” ifadeleriyle yanıt verdi. Bu da şirketin ülkemize kullanıcıların çok işine yarayabilecek bir takas sistemi getirebileceğini gösterdi.

Takas sistemiyle birlikte kullanıcılar, daha eski Tesla modellerini şirkete getirip üstünü tamamlayarak sıfır yeni bir araç alma şansı yakalayabilecekler. Sistem üzerinde çalışıldığı söylense de tam olarak ne zaman çıkış yapacağına dair bir bilgi henüz yok.