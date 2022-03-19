Tesla'nın oluşan sorunlar sebebiyle bir türlü açılamayan Almanya fabrikasının bitmek bilmeyen sıkıntılarına bir yenisi daha eklendi. Bölgedeki yetkililer, tesisin yerel su kaynaklarını tüketebileceğini; bu sebeple daha fazla kaynağın çıkarılmasına ihtiyaç olacağını ifade etti.

Sera gazı emisyonlarının iklim değişikliklerinin etkilerini ciddi derecede artırması sebebiyle elektrikli araçlar gittikçe yaygınlaşıyor. Birçok dev otomobil üreticisi de önümüzdeki yıllarda tamamen elektrikli otomobillere geçmeyi planlıyor. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla şirketi de bu araçlar konusunda öncü olarak nitelendiriliyor ve dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olarak gösteriliyor.

Tesla, 2019 yılının kasım ayında yaptığı açıklamalarda Almanya’da Avrupa’daki ilk üretim tesisini (Gigafactory) kuracağını açıklamıştı. Ancak 130 futbol sahası büyüklüğünde ağaçlık alanı kapsayan bir bölgede inşa edilecek olan bu fabrika, çevreci örgütler tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Ayrıca fabrikanın ‘doğa katliamı’ yapacağı, canlıların yaşam alanlarına zarar vereceği de ifade edilmişti. Bunlara rağmen fabrikanın inşası devam etmişti. Şimdi de Alman yetkililerden fabrikanın oluşturabileceği bir sıkıntı ile ilgili açıklama geldi.

Yerel su kaynaklarını tüketebilir

Gelen haberlerde fabrikanın su sıkıntısı yaşanmasına sebebiyet verebileceği ifade edildi. Tesisin bulunduğu Brandenburg eyaletindeki bir su şirketi olan Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE), yaptığı açıklamalarda yerel su rezervlerinde kıtlık yaşanmaya başladığını belirtti. WSE, yetersiz yeraltı suyu çıkarımının buna neden olduğunu; ek çıkarma izinleri olmadan bölgede daha fazla ticari ve endüstriyel faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin zor olduğunu aktardı.

Bunun yanı sıra yerel bir kamu departmanı da yerel su kaynaklarının yalnızca fabrikanın mevcut işletme ölçeğini destekleyebileceğini, daha fazla gelişmenin su tükenmesi riski oluşturabileceğini aktardı. Ayrıca Brandenburg Ekonomi Bakanı Joerg Steinbach da verdiği bir demeçte mevcut su kaynağının fabrikanın ilk aşaması için yeterli olduğunu; ancak olası bir genişlemede daha fazla su kaynağına ihtiyaç olacağını vurguladı. Yani kısacası bu açıklamalar, Tesla fabrikasının yerel su kaynaklarını tüketebileceğini gösterdi.

Son olarak Tesla’nın su konusunda yerel hükümetle bir sözleşmesinin bulunduğunu da ekleyelim. Bu sözleşme, tesisin yılda 1.4 milyon metreküp su alacağını berlitiyor. Bu da yaklaşık 40.000 kişilik bir yerleşim yerinin su ihtiyacına eşit olarak gösteriliyor. Ayrıca sözleşmede, yeterli su temini için bir kanalizasyon arıtma tesisinin inşa edileceği ifadesi de bulunuyor. Ancak yönetim, böylesine büyük bir projenin yıllar sürebileceğini kabul ediyor.

Fabrikanın ne zaman açılacağı hâlen belirsiz

Tesla’nın elektrikli araçların hızla yükseldiği Avrupa pazarı için oldukça önemli olarak nitelendirdiği, yılda 500 bin araç üretmesi ve 12 bin kişilik istihdam yaratması beklenen fabrikanın geçtiğimiz aylarda açılışını bir törenle gerçekleştirdiğini; ancak bazı onay sorunları sebebiyle faaliyete geçemediğini de belirtmeden geçmeyelim.

Geçtiğimiz haftalarda bununla ilgili önemli bir gelişme yaşanmıştı. Gelen haberlerde Tesla’nın fabrikasının yerel makamlardan son üretim onayını aldığı, önümüzdeki haftalarda ise faaliyete başlamak için gerekli lisansı alabileceği belirtilmişti.