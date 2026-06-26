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Tesla, Türkiye’de Satılan Model Y’nin Üretildiği Berlin Fabrikasında Üretimi Artıracak!

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Tesla, Türkiye’de de satılan Model Y’nin üretildiği Berlin fabrikasına 1000 yeni çalışan alacak. Haftalık üretimini 7500’e çıkarmayı hedefliyor.

Tesla, Türkiye’de Satılan Model Y’nin Üretildiği Berlin Fabrikasında Üretimi Artıracak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan Tesla, ülkemizde çok popüler olan Model Y aracını Berlin’de bulunan devasa fabrikasında üretiyordu. Şimdi ise ABD’li firmanın bu fabrikasıyla ilgili Tesla meraklılarını çok sevindirecek yeni bilgiler paylaşıldı.

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Tesla, Avrupa’da yeniden yükselmeye başlayan talebin ardından Berlin fabrikasına yönelik hamleler yapmayı planlıyor. Bu kapsamda fabrikadaki üretimin önemli oranda artırılacağı gelen bilgiler arasında. %25 civarı üretim artışı görebiliriz. Fabrikada yalnzıca Model Y üretildiğini belirtelim.

İçerikten Görseller

Tesla, Türkiye’de Satılan Model Y’nin Üretildiği Berlin Fabrikasında Üretimi Artıracak!
tesl

1000 yeni çalışan alınacak, haftada 7500 araç üretilecek

tesl

Firmanın kendisi tarafından da doğrulanan habere göre şirket, yakın zamanda Berlindeki Gigafactory’de çalışacak 1000 yeni kişiyi daha işe alacak. Şirket, nisanda da 1000 kişilik alım yapmıştı. Bu da son 2-3 aylık süreçte fabrikaya 2000 yeni çalışan eklenmiş olacağı anlamına geliyor. Amaç, üretimi artırmak.

Tesla’nın açıklamalarına göre bu işle alımların ardından ekim ayına kadar fabrikadaki haftalık araç üretiminin 7500’e çıkarılması hedefleniyor. Eğer gerçekleşirse yıllık üretim 390 bin seviyelerine yükselecek. Bu, %25’lik çok ciddi bir artış demek. Firma, Avrupa’da elektrikli otomobil ve Tesla modellerine olan talebin yeniden yükselmeye başlamasıyla böyle bir adım atacak. 390 binin hâlâ şirket fabrikayı ilk açtığındaki 500 bin hedefinden az olduğunu belirtmek gerek. Yine de etkileyici bir sayı.

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