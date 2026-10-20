Tesla, Bolu'da Bir Supercharger İstasyonu Daha Açtı!

Tesla, Bolu'da bir Supercharger elektrikli araç istasyonu daha açtığını duyurdu. Bölgedeki ikinci istasyon oldu.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri konumundaki Tesla, Türkiye’deki Supercharger şarj istasyonları konusundaki yatırımlarını son zamanlarda iyice artırmıştı. Öyle ki neredeyse her hafta yepyeni bir istasyon açıldığını görüyorduk. Geçen hafta Amasya’da bir tesis açılmıştı. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

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ABD’li otomobil devi, resmî şarj hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Türkiye’de Bolu’da yepyeni bir Supercharger şarj istasyonu daha açtığını duyurdu. Bu istasyon, Bolu’daki ikinci Supercharger olarak kayıtlara geçti.

8 ünite, 250 kW’a kadar güç

Yeni Supercharger elektrikli araç şarj istasyonu, direkt olarak Bolu’nun merkezinde yer alıyor. Firmanın sitesindeki bilgilere göre tesis, merkezde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’na açılmış. Bölgedeki elektrikli araç sahipleri için çok faydalı bir hamle olacağını söyleyebiliriz.

sis bünyesinde aynı anda hizmet verebilen 8 farklı ünite yer alıyor. Bu ünitelerin her biri 250 kW’a kadar güç çıkışı sunabiliyor. 250 kW güç seviyesi, modern elektrikli otomobillerin batarya mimarisine bağlı olarak yaklaşık 15 ila 20 dakikalık bir şarj süresinde yüzlerce kilometrelik menzil kazanmasını sağlıyor.