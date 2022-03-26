Tesla'nın Yeni Üretim Tesisi GigaFactory İçin Dev Etkinlik

Elon Musk'ın önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceği Tesla'nın yeni üretim tesisi Gigafactory Texas'ın etkinlik planı belli oldu.

Tesla her ne kadar teknolojinin dev isimlerinden biri haline gelse de bazen yeni teknolojileriyle olduğu kadar, kötü haberlerle de gündeme gelebiliyor. Elon Musk’ın ilerleyen günlerde açılışını yapacağı Gigafactory Texas da şimdiden inşaatın çok gürültülü olmasından dolayı şikayet almaya başladı.

Elon Musk ise komşularıyla iyi geçinmek yerine, Gigafactory Texas’ın açılışıyla ilgili yeni planlar peşinde koşmakla meşgul. Tesla’nın ABD’deki ikinci üretim tesisi olacak olan Gigafactory Texas için bir açılış etkinliği düzenlenecek.

Açılış etkinliğine 15.000 kişi katılacak

Tesla'nın Model Y ve Cybertruck araçlarının üretimi için kullanılacak olan tesis henüz açılmadan ses getirmeye başladı. Hayır, komşuların duyduğu seslerden bahsetmiyoruz; şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük açılış etkinliklerinden biri olacak. Elon Musk, etkinlik için gerekli izin başvurularını yaptı ve başvuruların onaylanmasının ardından da hazırlıklar hız kazandı.

Musk tarafından bugün paylaşılan sanal davetiye de (her ne kadar çoğu kişi katılamayacak olsa da) şimdiden merak uyandırmayı başardı. Elon Musk daha önce de Almanya’daki üretim tesisi için düzenlediği Giga Fest etkinliğiyle büyük bir ses getirmişti. Gigafactory Texas için düzenlediği ve 7 Nisan da gerçekleştirilecek Cyber Rodeo etkinliğinin ise bir öncekinden altta kalmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. 15.000 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan etkinlik için henüz katılımcı sayısı tamamlanmadı.

Elon Musk’ın paylaştığı sanal davetiye