Tesla'nın Çin ve Avrupa pazarı için çıkaracağı 25 bin dolarlık modellerinin neye benzeyeceğine dair bir konsept çizim yapıldı. Hazırlanan tasarımda Tesla Model 3 ve Model Y'den de ilham alındı.

Dünyanın farklı bölgelerinde insanlar farklı tür araçlara daha çok ilgi duyuyor. Örneğin ABD'de de daha büyük araçlar tercih edilirken Avrupa'da "hatchback" olarak adlandırılan araçlar, Çin'de ise sedan tipi araçlar yoğunlukla kullanıcıların ilgisini çekiyor.

Tabii bu durum şirketlerin bu pazarlarda piyasaya süreceği araçlarda da etkili oluyor. Zaten Elon Muks da geçtiğimiz sene eylül ayında attığı bir tweet'te, Çin ve Avrupa pazarında piyasaya sürülecek 25 bin dolarlık Tesla modellerinin olacağını doğrulamıştı. InsideEVs için bu aracın bir konsept tasarımı yapıldı.

Tesla'nın 25 bin dolarlık modeli için hazırlanan tasarım

Tesla'nın şu ana kadar çıkardığı modellere göre daha satın alınabilir bir fiyat bandında olacak olsa da bu araçlarla ortak kullandığı donanımlar ve parçalar da olacak. Hazırlanan bu tasarımdaki kapı kolları ve dikiz aynası, Tesla Model 3 ve Model Y'de kullanılanlarla aynı.

Hazırlanan tasarımın arka farları da Tesla Model 3'ün arka farlarına bir hayli benziyor. Aracın içinin de bu modellerle büyük benzerlikler göstereceği ancak tabii ki o modellere göre nispeten daha basit olacağı tahmin ediliyor. InsideEVs'ten Gustavo Henrique Ruffo, aerodinamiğin korunması için Tesla'nın bu render görsellerindekinin aksine aracın arka tarafını bu kadar kısaltmayacağını belirtiyor.

LFP bataryasıyla 480 km menzil sunabilmesi için aracın biraz daha geniş olabileceği ifade ediliyor. Şirket, bataryanın içerisine ne kadar çok LFP hücresi eklerse aracın menzili de o kadar uzayacaktır. Peki, siz bu hatchback Tesla modelinin tasarımıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?