Tesla, İlk Çeyrekte 702 Milyon Dolar Zarar Açıkladı

Elon Musk’ın yönetimindeki Tesla’da işler, finansal anlamda çok da parlak gözükmüyor. Şirket, 2019’un ilk çeyreği için 702 milyon dolar zarar açıkladı. Şirketin gelirleri geçen yıla kıyasla %37 azaldı.

Tesla, elektrikli otomobilleri ticari olarak satışa hazır hale getirmişti ve yeni bir dönemi başlatmıştı. Geçen yıl ilk defa kâr açıklayan firma, bu yıl yeniden zarar etmeye başladı.

Yatırımcılar ve uzmanlar Tesla’nın zarar açıklamasını bekliyordu ancak bu kadar büyük bir zarar açıklaması tahmin edilen bir şey değildi. Şirket yılın ilk çeyreğinde tam 702 milyon dolar zarar etti.

Tesla’nın bu düşüşünün ise çeşitli sebepleri var. Şirketin sağladığı 7500 dolarlık vergi indiriminin yarıya düşürülmesi, şirketi daha az rekabetçi bir konuma itti. Tesla bu durumun etkisini azaltmak için otomobillerin fiyatını 2000 dolar aşağı çekmişti.

Elon Musk ise bu olumsuz tabloya rağmen umudunu kaybetmiş değil. Musk, gelecek dönemlerde beklentilerinin daha yüksek olduğunu ve tablonun hep böyle kalmayacağını belirtti.

Son dönemde yeni modelleri için Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veren ve bir de fabrika almayı amaçlayan Tesla’nın bu amaçlarla yaptığı masrafların da şirketin zarar etmesinde etkili olmuş olabileceği söyleniyor.