Tesla Model 3'ün çevre kamerasının ağaç dallarıyla yüklü bir kamyonu görmemesi, şirketin otonom sürüş sistemini tartışmaya açtı. Reddit'te paylaşılan bir video ile gündeme gelen olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, kullanıcılar da ikiye bölünmüş durumda.

Tamamen otonom ve elektrik motorlu araçlarıyla otomobil sektörünün genel seyrini değiştiren Tesla, zaman zaman çeşitli tartışmalara yol açabiliyor. Şirket özellikle de otonom sürüş sisteminin gerçekten güvenli olup olmadığının tam olarak bilinememesiyle tepkilerin odağına yerleşebiliyor. Şimdi sizlere, bir Tesla Model 3 sahibinin başına gelen, komik olduğu kadar da düşündürücü bir olaydan bahsedeceğiz.

Tesla Model 3 sahibinin Reddit'te yaptığı paylaşımla ortaya çıkan olayın nerede gerçekleştiği bilinmiyor. Bir yandan aracını kullanırken diğer yandan da akıllı telefonuyla o anları görüntülemeye başlayan adam, Model 3'ün ağaç dalları taşıyan bir kamyonu görmediğini ifade ediyor. Paylaşılan görüntüye baktığımızda Tesla Model 3'ün çevre kamerasının, söz konusu kamyonu gerçekten de görmediği sonucuna ulaşıyoruz.

İşte Tesla Model 3 sahibinin paylaştığı o video

Tesla, araçlarına yerleştirdiği özel sistemler ile aracın çevresindeki her nesneyi tanımlıyor. Sürücü, otonom sürüş sistemini devreye aldığında da bu nesnelere göre hareket ediliyor. Ancak Reddit'te gündem olan olay, otonom sürüş sisteminin devreye alınması durumunda bir felakete yol açabilir gibi görünüyor. Zira sistem, ağaç dallarını taşıyan kamyonu görmemeye devam eder ve hızlanırsa, Tesla Model 3'ün kamyona arkadan çarpması işten bile değil.

Reddit'te paylaşılan video ile ilgili olarak, Tesla cephesinden bir açıklama gelmedi. Ancak Reddit kullanıcıları, bu açıklamayı kendi aralarında tartıştılar. Kimileri, söz konusu görüntünün Tesla Model 3'ün otonom sürüş sistemine neden güvenilmemesi gerektiğinin delili olduğunu söylerken, kimileriyle çevre kamerasında gösterilen görüntü ile yapılan hesaplamalar arasında büyük farklılıklar olduğunu, bu yüzden herhangi bir kaza ihtimalinin bulunmadığını belirttiler. Gerçek olan hangisidir bilinmez ancak otonom sürüş sistemlerinin önünde hala uzunca bir geliştirme süreci olduğu, herkes tarafından kabul edilmesi gereken bir gerçek...