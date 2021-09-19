Yanan BMW X1’in Sürücüsü, Tesla Aracın Uyarısıyla Kurtuldu

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen olayda bir BMW X1, yolda birden yanmaya başladı. Küçük başlayan alevleri fark etmeyen sürücü, arkadan gelen Tesla Model Y sahipleri tarafından uyarıldı. Araç alev topuna dönmeden kendini dışarı atan sürücü, canını saniyelerle kurtardı.

Trafikte meydana gelebilecek kaza ya da arızalarda sadece birkaç saniye, hayat kurtarabilir. Yakın zamanda meydana gelen bir olayda da tam olarak böyle oldu. Yolculuk sırasında alev almaya başlayan bir BMW SUV’u, arkadan gelen bir Tesla aracının sürücü ve yolcusu tarafından durduruldu.

Ufak bir takibin ardından uyarılan BMW X1 sahibi, alevlerin git gide büyüdüğü araçtan indi. Sürücünün arabadan uzaklaşmasından çok kısa bir süre sonra patlayan araç, alev topuna döndü.

Sürücü saniyelerle kurtuldu

Tesla araçları, daha önce birkaç kez kendi kendine alev aldıkları iddialarıyla gündeme gelmişlerdi. Ancak Tesla, bu sefer yanan bir aracın kurtarıcısı rolündeydi. Tesla Model Y sahibi çift, yolda sakince giderken öndeki araçta bir gariplik fark etti. Az ilerideki BMX X1’in egzozundan büyük bir duman bulutu çıktı. Tesla aracın içindekiler “herhalde toz çıkaran bir şeyin üzerinden geçti” dese de araçtan duman çıkmaya devam etti.

Bir süre sonra ufak bir alevin aracın altında yandığını gören çift, araç sahibini uyarmak için biraz hızlanarak ve sürekli korna çalarak yola devam etti. Sonunda trafik ışıklarında BMW araca ulaştıklarında Tesla sürücüsü, “araban yanıyor” diye bağırdı. Derhal aracını terk ederek alandan uzaklaşan BMW sürücüsü ucuz kurtuldu. Zira saniyeler sonra araç patladı ve alevlerin hakimiyetine teslim oldu. Tesla’nın içindeki çiftin yanan aracın sürücüsünü uyarma çabası, Tesla Model Y’nin kamerasına yansıdı.

BMW X1’in alev topuna döndüğü anlar: