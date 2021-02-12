Tesla CEO'su Elon Musk, katıldığı bir podcast programında otomobil konusunda her şeyin iyi gittiğini, Model S Plaid'in 0'dan 100 kilometre hıza sadece 1,96 saniyede çıktığını açıkladı. Musk'ın söyledikleri doğru çıkarsa, Model S Plaid bugüne kadar seri üretimden çıkan en hızlı otomobil olacak.

2020’nin Tesla için bir değişim yılı olduğunu söyleyebiliriz. Pandemi sebebiyle etkilenen diğer otomobil şirketlerinin aksine Tesla, üretimi ve satış hacmini artıran nadir şirketlerden oldu.

Tüm bu ilerlemelerle birlikte Model S ve Model X’i güncelleyerek yeniden üretmeye başlayan şirket, aralık ayında yenilediği fabrikasıyla birlikte yeni yıla yeni otomobillerle girmiş oldu. Geçtiğimiz günlerde bir podcast yayınına katılan CEO Elon Musk, yeni Model S ve Model X’ten bahsetti, son derece iddialı bir şekilde Model S Plaid’in 0’dan 100 kilometreye sadece 1,96 saniyede çıktığını dile getirdi.

Nürburgring'de bir turu 7 dakikadan daha kısa bir sürede tamamlamaya çalışıyoruz"

Joe Rogan’ın podcast programına katılan Musk, burada Model S Plaid de dahil olmak üzere Tesla’nın yenilediği ve üzerinde yoğunlaştığı otomobilleri hakkında konuştu. Model S Plaid’in 0’dan 100 kilometreye 1,96 saniyede çıktığını belirten Musk, bunun Plaid + mi yoksa standart versiyonu mu olduğunu belirtmedi. Musk, podcastte tam olarak şu ifadeleri kullandı; "Önümüzdeki ay piyasaya sürülecek olan yeni Model S, Motortrend spesifikasyonunda ve 0’dan 100’e 1,96 saniyede çıkıyor.”

Musk, ayrıca otomobillerin Almanya Nürburgring pistinde test edildiğini ve burada bir turu 7 dakikadan daha az bir sürede tamamlamaya çalıştıklarını söyledi. Hem 0’dan 100’e hızlanma hem de Nürburgring gibi zorlu bir pistte turu kısa sürede tamamlama gibi iddialar doğru çıkarsa, Tesla Model S Plaid bugüne kadar seri üretimden geçen en hızlı otomobil olarak tarihe geçecek.