2020’nin Tesla için bir değişim yılı olduğunu söyleyebiliriz. Pandemi sebebiyle etkilenen diğer otomobil şirketlerinin aksine Tesla, üretimi ve satış hacmini artıran nadir şirketlerden oldu.
Tüm bu ilerlemelerle birlikte Model S ve Model X’i güncelleyerek yeniden üretmeye başlayan şirket, aralık ayında yenilediği fabrikasıyla birlikte yeni yıla yeni otomobillerle girmiş oldu. Geçtiğimiz günlerde bir podcast yayınına katılan CEO Elon Musk, yeni Model S ve Model X’ten bahsetti, son derece iddialı bir şekilde Model S Plaid’in 0’dan 100 kilometreye sadece 1,96 saniyede çıktığını dile getirdi.
Nürburgring'de bir turu 7 dakikadan daha kısa bir sürede tamamlamaya çalışıyoruz"
Joe Rogan’ın podcast programına katılan Musk, burada Model S Plaid de dahil olmak üzere Tesla’nın yenilediği ve üzerinde yoğunlaştığı otomobilleri hakkında konuştu. Model S Plaid’in 0’dan 100 kilometreye 1,96 saniyede çıktığını belirten Musk, bunun Plaid + mi yoksa standart versiyonu mu olduğunu belirtmedi. Musk, podcastte tam olarak şu ifadeleri kullandı; "Önümüzdeki ay piyasaya sürülecek olan yeni Model S, Motortrend spesifikasyonunda ve 0’dan 100’e 1,96 saniyede çıkıyor.”
Musk, ayrıca otomobillerin Almanya Nürburgring pistinde test edildiğini ve burada bir turu 7 dakikadan daha az bir sürede tamamlamaya çalıştıklarını söyledi. Hem 0’dan 100’e hızlanma hem de Nürburgring gibi zorlu bir pistte turu kısa sürede tamamlama gibi iddialar doğru çıkarsa, Tesla Model S Plaid bugüne kadar seri üretimden geçen en hızlı otomobil olarak tarihe geçecek.