Tesla Model S, Son 10 Yılın En İyi Aracı Seçildi

Tesla'nın bugün çok başarılı bir şirket olmasını sağlayan yolda temelleri atan Tesla Model S, bir ödüle daha kavuştu. Tesla'nın devrim yaratan aracı, 'Son 10 yılın en iyi aracı' seçildi.

Sağlam ve aşırı güvenli araçlarıyla ön plana çıkmayı başaran Tesla, geçtiğimiz yıllar boyunca birçok başarıya imza attı. Fakat şirketin Tesla Model S aracı, diğer Tesla araçlarından çok daha iyi bulunuyor. Tesla’nın bu modeli, sürdürülebilir ulaşımı destekleyen medya platformu tarafından ‘Son 10 yılın aracı’ seçildi

Green Car Reports, Tesla’nın Model S sedan aracını yeni yayınladığı bir makalede 2010’ların en iyi aracı olarak ilan etti. Tamamen elektrikli olan bu araç muhtemelen gücünü bataryalardan alan ulaşım araçlarının popülerliğini artırmada çok büyük pay oynuyor.

Tesla Model S’in başarısı:

Tesla Model S, ilk çıktığı yıllarda en popüler elektrikli araçtı. Aracın performansı ve sunduğu lüks özellikleri, 2013 yılında aynı kuruluşun gözünden kaçmamıştı. Araç, 2013 yılında ‘Satın alınabilecek en iyi araç’ unvanına kavuşmuştu. Bu ödülden 7 yıl sonra aracın hâlâ son 10 yılın en iyi araçlarından biri olmadığını söylemek neredeyse imkansız.

Model S’in en etkileyici özelliklerinden biri Tesla’nın elektrikli otomobil inovasyonunda lider haline gelmesini sağlamasıydı. Aynı şekilde Model S yalnızca Tesla’yı etkilememiş, tüm dünyayı etkileyerek petrolden elektriğe geçişte önemli bir devrim başlatmıştı.

Tesla CEO’su Elon Musk, 60 Minutes ile yaptığı bir röportajda Tesla Model S’in şirketin başarısının bir anahtarı olduğunu söylemişti. Elon, Tesla’nın başarılı olacağını düşünmemiş ve muhtemelen başarısızlıkla sonuçlanacaklarını tahmin ediyordu.

Fakat Tesla Model S, elektrikli araçlar hakkındaki önyargıları ortadan kaldırmıştı. Elektrikli araçlara karşı olan ‘çirkin, yavaş ve sıkıcı olur’ önyargılarının her birini tek tek kırmayı başarmıştı. Tesla Model S hem hızlı, hem lüks hem de oldukça şıktı.

Son 10 yılın genelinde Model S, endüstride yer alan diğer rakiplerinin üzerinde kalmayı başardı. Günümüzde elektrikli otomobil sektörüne giren birçok otomobil üreticisi ise Model S’in sunduğuna yeni yeni ulaşmaya başladı.