Tesla'nın "İyi" Sürücüleri (FSD) Yazılımına Erişebilecek

Amerikan otomobil şirketi Tesla, otonom sürüş yazılımı hakkında yeni bir güncellemelerinin olduğunu duyurdu. Elon Musk'ın açıklamasına göre, şirket tarafından iyi olarak nitelendirilen sürücüler kendi kendine sürüş sistemini kullanabilecek.

Son yıllarda elektrikli araç üretimindeki gelişmeler, otonom araba üretimini de oldukça hızlandırdı. Dev otomobil şirketi Tesla'nın da kendi kendine sürüş gerçekleştirebilen otomobil çalışmaları sık sık gündeme geliyordu.

Şirketin CEO’su Elon Musk, Cuma günü yaptığı açıklamayla şimdiye kadar yalnızca yaklaşık 2000 kişinin kullanımına açılan, Full Self-Driving (Tam Kendi Kendine Sürüş) Beta yazılımının güncellenmiş bir sürümünün piyasaya sürüleceğini duyurdu.

İyi Sürücüler FSD Yazılımını Kullanabilecek

Elon Musk'ın yaptığı son açıklamaya göre Tesla, kullanıcılarına 7 günlük bir test sonucunda Full Self-Driving yazılımını vaat ediyor. Bir hafta boyunca sürüş performansı test edilerek başarılı sayılan "iyi" sürücüler bu yazılımı kullanabilecek. Musk’ın bugüne kadar Tesla’nın kendi kendini süren bir tasarım olduğu algısını güçlendirmesi, Dünya’da Tesla’nın açık ara en değerli otomobil üreticisi olmasında oldukça etkili oldu.

Musk, FSD satma planını ilk olarak Ekim 2016’da bir teknoloji konferansında otonom sürüşü "çözülmüş bir sorun olarak" gördüğünü açıkladıktan sonra duyurmuştu. Nisan 2019’da ise Tesla teknolojisinin, sürücülerin dikkat etmesi gerekmeyecek kadar ilerleyeceğini öne sürmüştü. Ancak bu yılın Mart ayında, Tesla’nın yola yeterince dikkat etmeyen sürücülerden dolayı FSD Beta sürümünü iptal ettiğini duyurmuştu. Cuma günü gerçekleşen basın açıklamasında ise seçilen kullanıcıların bu yazılımına sahip olabileceği duyuruldu. Şirket kullanıcının performansını iyi görürse, kullanıcı tam kendi kendine sürüş sisteminin Beta versiyonuna erişebilecek. Tesla, FSD olarak adlandırılan bu sistemin hem kısa hem de uzun mesafeli yolculuklarda sürücü müdahalesi olmadan sorunsuzca kullanılması için tasarlandığını söylüyor. Ancak yetkililer şirketin tutarsız açıklamalarından dolayı oldukça endişeli.

ABD'de otomobil kazalarını araştıran Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu Başkanı Jennifer Homendy, "Tesla ya da başka bir şirket, teknolojilerinin ne yaptığı ve ne yapmadığı konusunda dürüst olmak bu üreticilerin görevidir" dedi. Homendy, Tesla'nın "Tam Kendi Kendine Sürüş" terimini yanıltıcı ve sorumsuz olarak nitelendirdi. Bu sistemin halka açık yollarda daha fazla sürücü tarafından kullanılmaya hazır olması konusundaki endişelendiğini vurguladı.