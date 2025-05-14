Tesla, insansı robotu Optimus için yeni bir video paylaştı. Paylaşılan video, Optimus'un hareket yeteneklerin ne kadar ileri seviyeye ulaştığını gözler önüne seriyor. Ancak bazı internet kullanıcıları, bu videoya inanmadılar.

Uzun zamandır insansı robotlar üzerine çalışan Tesla'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, resmî X hesabından Optimus ile ilgili bir video paylaşımı yaptı. "Daha yeni ısınıyorum" açıklamasıyla paylaşılan video, Optimus'un geldiği son noktayı gözler önüne seriyor olması nedeniyle oldukça ilgi çekiciydi.

Açık konuşmak gerekirse Tesla Optimus, geçmişte de fiziksel aktiviteleriyle gündem oldu. Ancak bu kez paylaşılan video bambaşka bir seviyeyi gösteriyor. Zira Tesla'nın insansı robotu, insanlardan bile daha atik bir şekilde hareket edebiliyor. En azından bize gösterilen bu. Tahmin edebileceğiniz üzere arka planda neler olduğunu tam olarak bilemiyoruz.

İşte Tesla Optimus için paylaşılan yeni video

Yukarıdaki paylaşım, Tesla CEO'su Elon Musk tarafından da paylaşıldı. Ancak ne Elon Musk ne de Tesla yönetimi, konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Paylaşım altına gelen yorumlara baktığımızda ise bazı kullanıcıların hayran kaldığını, bazı kullanıcıların ise videoya inanmadıklarını görüyoruz.

İnsansı robotlar, henüz oldukça erken aşamadalar. Hatta Tesla Optimus, oldukça kısa bir geçmişe sahip. Ancak bu kısa zaman zarfı içerisinde dikkat çeken ilerlemeler kaydediliyor. Eğer her şey yolunda giderse 2030'lu yıllara geldiğimiz zaman insansı robotlar, bambaşka bir seviyeye gelmiş olurlar gibi görünüyor. Sadece sıradan aktiviteler değil, ameliyat gibi insan hayatı için kritik olan işlemlerde bile insansı robotların kullanıldığını görebiliriz.