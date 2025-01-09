Elon Musk, 2027 yılına kadar en az 500.000 adet Optimus robot üretimi planlarını açıkladı.

Tesla CEO’su Elon Musk, insansı robotların geleceğine dair çarpıcı bir öngörüye ve geleceğe yönelik planlarına değindi.

Musk, Optimus adını verdiği insansı robotların “tarihteki en büyük ürün” olacağını ve dünya çapındaki insan nüfusunun 5'te 1'ini robotların oluşturacağını söyledi.

2027'de birçok alanda robotları görebiliriz

Tesla, 2026 yılında 50.000 ila 100.000 adet Optimus robot üretmeyi hedeflerken, bir yıl sonra bu rakamı 10 katına çıkararak 2027’de 500.000 ila 1 milyon arasında üretim yapmayı planlıyor. Musk’ın bu hedefleri, şirketin otomobil üretiminden insansı robotlara doğru stratejik bir dönüşüm yaşadığına dair sinyalleri de veriyor.

Optimus, Tesla’nın gelişmiş yapay zekâ çipleriyle donatılmış bir sinir ağı beyni kullanıyor. Şu anda Tesla’nın Full Self-Driving (FSD) sisteminden gücünü alan AI4 çipini kullanan robot, ticari versiyonunda AI5 çipiyle daha da gelişmiş bir hâle gelecek. İlk ticari üretimin 2025 sonuna kadar gerçekleşmesi beklenirken, Bank of America analistleri Tesla fabrikalarında o tarihe kadar 1.000 Optimus robotunun çalışabileceğini tahmin ediyor.

Elon Musk'ın vizyonu gerçeğe dönüşürse önümüzdeki birkaç sene içerisinde robot devrimini gerçekten görmemiz mümkün olabilir.

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